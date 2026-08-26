70 Jahre Bravo: Das war das Erfolgsgeheimnis des Kult-Magazins

Am 26. August 1956 erschien die allererste Ausgabe der „Bravo“. Wie aus der „Zeitschrift für Film und Fernsehen“ ein Leitmedium für Millionen von Jugendlichen wurde. Ein Überblick.

Schrille, bunte Überschriften, lebensgroße Poster und kitschige Fotolovestorys: Kaum ein Magazin hat Generationen von Jugendlichen im deutschsprachigen Raum so geprägt wie die „Bravo“. Für die einen war es ein Portal in die Welt der Stars und Sternchen, für andere Unterhaltungslektüre nach der Schule oder heimlicher Ratgeber in Liebes- und Lebensangelegenheiten.

Für viele von uns war die Zeitschrift ein Stück Jugend. Jede Woche wurde sehnsüchtig auf die neue Ausgabe gewartet, nur um dann in späterer Folge mit Freundinnen und Freunden über die aktuellen Artikel zu diskutieren.

70 Jahre Bravo: Fenster zur Popkultur

Seit ihrem ersten Erscheinen am 26. August 1956 hat sich die „Bravo“ immer wieder neu erfunden und ist doch eine Marke geblieben, an der sich bis heute die Geister scheiden. Was als „Zeitschrift für Film und Fernsehen“ begann, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zum wichtigsten Jugendmagazin im deutschsprachigen Raum. In einer Zeit ohne Internet, Streaming oder soziale Netzwerke war die „Bravo“ für viele Jugendliche weit mehr als Unterhaltung. Sie war Fenster zur Popkultur, Trendbarometer und Orientierungshilfe zugleich. Die Zeitschrift schuf ein übergeordnetes Gemeinschaftsgefühl: Millionen Jugendliche lasen dieselben Interviews und diskutierten über dieselben Stars.

In den ersten Jahrzehnten setzten die Herausgeber vor allem auf internationale Bekanntheiten und Hollywood-Größen. Sie gab vielen Jugendlichen erste Einblicke in das Leben und Wirken von Superstars wie Marilyn Monroe, die auch das allererste Cover der Bravo zierte, oder den Beatles. „Die ‚Bravo‘ traf damit genau in eine Phase, in der Kino, Fernsehen, Schlager sowie die amerikanische und britische Popkultur mit Rock’n’Roll, Stars und neuen Idolen den Alltag Jugendlicher zunehmend bestimmten“, sagt Jörg-Uwe Nieland von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Der Kommunikationswissenschaftler schreibt dem Magazin eine „Schlüsselrolle“ zu, es sei besonders für Jugendliche der Nachkriegszeit von enormer Bedeutung gewesen.

© KK/Privat Jörg-Uwe Nieland von der Alpen-Adria-Universität

Kult-Rubrik „Dr. Sommer“: Zwischen Aufklärung und Bodyshaming

In den 1970er-Jahren wurde die „Bravo“ mit der Rubrik „Dr. Sommer“ zur wohl bekanntesten Anlaufstelle für Fragen rund um Liebe, Körper und Sexualität. Zu Hochzeiten musste die Redaktion zwischen 3.000 und 5.000 handschriftliche Briefe pro Woche managen. Viele Antworten des Teams sind kritisch zu betrachten und gerade im heutigen Kontext bedenklich. Laut Nieland schloss die Zeitschrift in Sachen Aufklärung zwar eine Lücke zwischen Familie und Schule und wäre für die damalige Zeit progressiv gewesen, doch stuft manche Inhalte medienethisch als problematisch ein. „Insbesondere geht es hier um Geschlechterstereotype, Bodyshaming, sexualisierte Darstellungen Minderjähriger sowie falsche Schönheitsideale“. Viele ehemalige Redakteurinnen und Redakteure des Teams äußerten sich in den vergangenen Jahren zu den damaligen Beiträgen oder Fotolovestories, die sexistisch und frauenfeindlich gewesen seien.

Die 1980er- und 1990er-Jahre gelten als Blütezeit des Mediums: Mit einer Auflage von zeitweise mehr als 1,8 Millionen Exemplaren pro Woche war die „Bravo“ das Leitmedium für Jugendliche. Wer auf dem Titelblatt erschien, gehörte zu den größten Stars seiner Zeit. Ob Nena, Blümchen, die Backstreet Boys, Britney Spears oder Tokio Hotel – die „Bravo“ entschied mit, wer zum Teenie-Idol wurde.

70 Jahre Bravo: Das war ihr Erfolgsrezept

„Es waren immer die größten Stars ihrer Generation. Jede Generation hatte ihre eigenen Stars, es ging los mit Elvis, den Beatles und Rolling Stones bis hin zu Tokio Hotel“, erklärt ehemalige „Bravo“-Chefredakteur Alex Gernandt in der ARD-Dokumentation zum Jubiläum der Zeitschrift.

Damals gab es ein klares Muster: Ein Bravo-Zyklus dauerte rund vier Jahre, die Kern-Zielgruppe war hier meist zwischen 12 und 16 Jahren alt. Jede Generation forderte ihre eigenen Stars ein. Daher musste es auch immer neue Bands und Nachwuchstalente geben, um dem Anspruch gerecht zu werden.

Doch mit den Jahrzehnten veränderten sich die Jugendlichen und ihre Anforderungen massiv. Internet und Social Media ebneten den Weg für eine ganz neue Generation von Stars und Bekanntheiten. Was früher Hollywood-Größen, Chartstürmer und Kinderstars waren, sind nun Influencer und Youtube-Stars.

Doch wer zierte in den letzten 70 Jahre die meisten Cover der Zeitschrift? Es waren nicht etwa die Beatles oder Elvis Presley – den Thron sicherte sich Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez. Der ehemalige Disney-Star, der mittlerweile auch milliardenschwere Unternehmerin und Produzentin ist, zierte 70 Mal das begehrte Cover. Sie war viele Jahre auch als „Königin von Instagram“ bekannt. Gefolgt von Britney Spears (56 Mal) und Miley Cyrus (50 Mal).

Die jugendliche Faszination mit Stars und Sternchen

Gerade das Beschäftigen sowie die Identifikation mit Prominenten hätte für Jugendliche aller Generationen eine enorme Bedeutung. „Die Forschung zeigt, dass Jugendliche über ihre Idole Moden, Verhaltensweisen und Haltungen beobachten und gezielt übernehmen, um ihre eigene Selbstfindung zu unterstützen. Stars fungieren dabei als Begleiter, die Orientierung in sozialen Situationen geben, in denen Jugendliche selbst unsicher sind – etwa in Liebesbeziehungen oder Freundschaften“, hält Nieland fest.

In den letzten Jahrzehnten musste das Kultmagazin jedoch Einbußen verzeichnen, die Print-Auflage ging massiv zurück. Aus der einst wöchentlichen Erscheinung, wurde Anfang 2015 eine zweiwöchentliche Frequenz. 2020 reduzierte man auf eine Ausgabe pro Monat. Die aktuelle verkaufte Auflage liegt bei 44.991 Exemplaren, ein Minus von über 90 Prozent seit 1998.

70 Jahre Bravo: Von Vorreiterrolle zu massiven Einbußen

In den letzten Jahren hat sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung alles ins Internet verlagert. Täglich werden neue Berichte auf die Website gestellt, „Dr. Sommer“-Kolumnen sind teilweise auch als Podcast abrufbar. Die Ansprüche der Leserinnen und Leser haben sich ebenfalls verändert. Fake News fluten seit Jahren das Internet, die Redaktion will mit einer neuen Faktencheck-Rubrik, die erstmals im August 2026 erscheinen soll, gegenlenken. „Auf einer Doppelseite ordnet die Redaktion gesellschaftlich relevante Themen journalistisch ein, vermittelt faktenbasiertes Wissen und unterstützt junge Menschen dabei, Informationen kritisch zu bewerten“, heißt es von Seiten der „Bravo“.

Auch in Sachen Social Media musste das Kult-Magazin umdisponieren. Aktuell arbeiten sie mit diversen Internet-Größen zusammen, um ihre Zielgruppe zu erreichen und die nötige Reichweite zu generieren.

Das Magazin hat über die Jahre seine einstige Vorreiterrolle verloren und ist aufgrund der geringen Auflage vom Must-have zum Relikt geworden. Trotz zahlreicher Skandale und fragwürdiger Inhalte schaffte es die „Bravo“ in Millionen von Kinderzimmern und symbolisiert für viele von uns ein Stück Jugend, auf das wir noch gerne zurückblicken.