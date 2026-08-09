Herr Khil, Sie sind den ganzen Sommer über nicht in Graz. Wo erwischen wir Sie gerade?

Ich bin auf den Galapagosinseln und arbeite hier bei einem Forschungs- und Naturschutzprojekt der Charles Darwin Foundation mit, bei dem es um die berühmten Darwinfinken geht. Wir haben als Familie beschlossen, dass wir mit unserem jetzt dreijährigen Kind das Erlebnis teilen wollen, eine Zeitlang hier zu leben. Galapagos ist ein epischer Naturraum, wie es ihn kein zweites Mal auf der Erde gibt. Man hat hier Begegnungen mit Tieren, die in Mitteleuropa undenkbar sind. Dass man baden geht und dabei über eine Meeresschildkröte oder einen Seelöwen stolpert, ist ganz normal. Es ist ein sehr naturverbundenes Leben.