Aus einem Sägewerk in Rangersdorf entstand unter Klaus Reiter in den vergangenen 30 Jahren ein Spezialist für Naturpools aus heimischem Holz.

Die Naturpools von Timberra werden aus heimischer Weißtanne gefertigt und das Badewasser wird ausschließlich mechanisch-biologisch aufbereitet – ganz ohne Chlor oder andere chemische Zusätze

Was 1885 als Sägewerk eines Kleinbauernhofs begann, entwickelte sich über Generationen zu einem modernen Holzverarbeitungsbetrieb. Vor 30 Jahren entschied sich Klaus Reiter, den Familienbetrieb in Bad Lainach (Gemeinde Rangersdorf) weiterzuführen – obwohl die Zukunft klassischer Sägewerke damals ungewiss war. „Ich habe mich bewusst gegen die vertikale Expansion entschieden. Statt immer mehr Holz zu schneiden, wollten wir aus unserem hochwertigen regionalen Holz besondere Produkte entwickeln“, sagt der Geschäftsführer der Timberra Holzsysteme GmbH und der Reiter Bioholz GmbH.

Diese Entscheidung führte das Unternehmen in den Gartenbereich. Heute beschäftigt Timberra rund 25 Mitarbeiter und fertigt neben Terrassenböden, Sichtschutzelementen und Hochbeeten vor allem Naturpools aus heimischer Weißtanne. Das dafür verwendete Holz stammt ausschließlich aus der Region, wird wintergeschlägert und im hauseigenen Sägewerk verarbeitet. Damit deckt das Unternehmen den gesamten Weg vom Baum bis zum fertigen Produkt selbst ab.

Natürlich baden ohne Chemie

Anders als klassische Swimmingpools wird das Wasser ausschließlich mechanisch-biologisch aufbereitet. Energieeffiziente Pumpen leiten es über spezielle Filtermedien, auf denen Mikroorganismen für klares und hygienisch sauberes Wasser sorgen. „Moderne Naturpools verbinden die Vorzüge eines natürlichen Badegewässers mit dem Komfort eines privaten Rückzugsortes im eigenen Garten“, erklärt Reiter.

© Timberra/Gertrude Reiter Für viele Besitzer wird der Naturpool zum Mittelpunkt des Gartens – als Ort der Erholung und Treffpunkt für die ganze Familie

Für Badegäste bringt das mehrere Vorteile. Auf Chlor wird vollständig verzichtet, wodurch Haut und Haare geschont werden und auch der typische Chlorgeruch entfällt. Gerade Menschen mit empfindlicher Haut empfinden natürlich aufbereitetes Wasser als angenehmer. Reiter: „Gleichzeitig schaffen Wasser, Holz und die Einbindung in den Garten eine Atmosphäre, die viele als beruhigend und entschleunigend erleben.“

Holz sorgt für angenehme Temperaturen

Eine Besonderheit der Oberkärntner Pools ist ihre Bauweise. Sowohl Becken als auch Filterbereich bestehen aus Holz, auf Beton wird verzichtet. Die Montage erfolgt innerhalb von rund einer Woche durch die Montageteams des Unternehmens. „Holz ist ein gutes Isolationsmaterial, kann aber Wärme nicht so gut speichern. Dadurch heizen sich unsere Becken bei hohen Temperaturen deutlich weniger auf als Betonpools“, sagt Reiter. Die Wassertemperatur bleibe dadurch meist bei angenehmen 26 bis 28 Grad.

Statt immer mehr Holz zu schneiden, wollten wir aus unserem hochwertigen regionalen Holz besondere Produkte entwickeln. — Klaus Reiter , Geschäftsführer

© Timberra/Gertrude Reiter Klaus Reiter führt die Timberra Holzsysteme GmbH und die Reiter Bioholz GmbH seit 30 Jahren

Nachfrage bleibt stabil

Mit dem Bau von Naturpools begann Timberra vor 18 Jahren. Seitdem wurde das System laufend weiterentwickelt. Neben der natürlichen Wasseraufbereitung kamen technische Neuerungen wie automatisierte Abdeckungen, Gegenstromanlagen oder Heizsysteme hinzu. „Heute sind unsere Pools so weit standardisiert, dass wir sie im Grunde in die ganze Welt liefern könnten“, sagt Reiter. Die Nachfrage habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Während es in der Branche insgesamt weniger Anfragen gebe als während der Corona-Pandemie, sei das Interesse im hochwertigen Segment stabil geblieben und sogar leicht gestiegen. „Erfreulich ist, dass viele neue Kunden über Empfehlungen bestehender Poolbesitzer kommen“, so der Geschäftsführer weiter. Der Einstiegspreis liegt bei 60.000 bis 70.000 Euro.

Angesichts immer häufiger auftretender Hitzewellen sieht der Geschäftsführer weiteres Potenzial für Naturpools. „Er bietet jederzeit Erfrischung, und weil er aus Weißtanne gefertigt ist, nimmt er den Trend des Waldbadens sogar wörtlich“, sagt Reiter. Für viele Besitzer sei er längst mehr als ein Schwimmbecken geworden – nämlich Mittelpunkt des Gartens und Ort der Erholung für Familie und Freunde.