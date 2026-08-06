Dass zwei Studierende ein Praktikum bei einer renommierten E-Sport-Firma erhalten haben, zeigt für Institutsleiterin Eva-Maria Adamer-König die Relevanz des neuen FH-Masters in Bad Gleichenberg.

Stefan Zink und Lara Valentina Ofner studieren „E-Sports Business und Management“ an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg

„Ich freue mich schon, aus erster Hand zu erleben, wie sich der E-Sport in Südkorea vom Internetcafé zur großen Team-Organisation entwickelt hat“, sagt Stefan Zink. Auch Studienkollegin Lara Valentina Ofner ist von Vorfreude erfüllt, denn die beiden haben je einen von 14 äußerst begehrten Praktikumsplätzen bei „Gen.G Esports“, einer renommierten E-Sports-Organisation ergattert. Damit tragen sie ihren erst im Vorjahr gegründeten Masterstudiengang „E-Sports Business und Management“ der FH Joanneum in Bad Gleichenberg nach Seoul.

Der berufsbegleitende Master scheint in der Branche angekommen zu sein. „Wir haben mit acht Personen gestartet, zwei mussten leider aus persönlichen Gründen aufhören. Aber der Start ist geschafft“, zieht Institutsleiterin Eva-Maria Adamer-König Bilanz.

E-Sport-Studierende fahren zur Gamescom

Damit das auch so bleibt, werden FH-Administratorin Nadja Legenstein, Ofner und Zink Ende August auf der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, der Gamescom in Deutschland, den Studiengang präsentieren. „Schon bei anderen Messen haben wir großes Interesse bemerkt. Aber viele Interessenten haben noch keinen Bachelor“, schildert Legenstein ihre Erfahrung beim Werben für das E-Sport-Studium.

In welchem Bereich der Bachelor gemacht wurde, ist dabei relativ egal, wie auch die Biografien von Zink und Ofner zeigen. Zink arbeitet als Production-Engineer bei SSI Schäfer und hat einen Bachelor in Produktionstechnik und Organisation. Ofner setzte auf ihr Physik-Studium ein Pharmakologie-Stipendium in Oxford drauf, heute arbeitet sie als Pharmakologin an der Med Uni Graz. Videospiele begleiteten beide bisher vor allem privat.

© KLZ / Jonas Rettenegger Stefan Zink, Nadja Legenstein, Eva-Maria Adamer-König und Lara Valentina Ofner (v.l.) freuen sich auf die ersten internationalen Auftritte des E-Sport-Management-Studiums

Wirtschaftliche Aspekte im Studium

„Die wirtschaftlichen Aspekte wie Leadership, Projektmanagement, Finanzen und Investitionen in Verbindung mit meiner Leidenschaft waren die Gründe für die Bewerbung an der FH“, erklärt Ofner. Denn die Branche wächst international zwar stark, in der Steiermark bringt ein E-Sport-Management-Studium jedoch noch wenige Jobchancen.

Zink und Ofner planen ohnehin nicht den sofortigen Berufswechsel. Vielmehr wollen sie ihrer Leidenschaft nachgehen und die neuen Fähigkeiten nutzen. „Ich habe in Hengsberg schon einige Mario-Kart-Turniere veranstaltet“, schwärmt Zink.

Vielleicht muss sich, ähnlich wie es in Südkorea passiert ist, die E-Sport-Community erst aufbauen. Dass Potenzial da ist, zeigt die südoststeirische „VulkanLan“, die jedes Jahr mehr Gäste in die Grazer Messe bringt.

Bewerbungsfrist für E-Sport-Studium bis September

Damit so eine Entwicklung nachhaltig möglich ist, beschäftigt sich der E-Sport-Master in Bad Gleichenberg mit den oft übersehenen Aspekten und Schattenseiten von Gaming. Körperliche und geistige Gesundheit, Jugendschutz oder Sexismus werden behandelt. Ofner sieht das Studium daher auch als Möglichkeit, um ein Vorbild zu sein: „Man sollte sich nicht verstecken, sondern als Frau in diesem Bereich präsent sein.“

Auch Adamer-König hofft, dass das Studium zur Vernetzung der steirischen E-Sport-Szene beiträgt. Dazu plant sie auch ein Gaming-Lab. Bis 7. September kann man sich für die den E-Sport-Master bewerben.

© KLZ / Jonas Rettenegger Modelle für ein Gaming-Lab an der FH in Bad Gleichenberg gibt es schon