100 Feuerwehrleute von morgen auf Zeltlager in Fürstenfeld

Vom Kletterpark bis zum selbstgebauten Motorboot auf der Feistritz: Jungfeuerwehrler aus vier Nationen treffen sich zum internationalen Zeltlager in Fürstenfeld.

Es wurlt lebhaft in und um Fürstenfeld, denn die städtische Feuerwehr hat eine Schar junger Gäste geladen. Seit Sonntag tummeln sich Kinder und Jugendliche der Partnerfeuerwehren aus Aindling und Holzminden in Deutschland, aus Zug in der Schweiz und aus Krapina in Kroatien in einem großen Zeltlager auf dem Kinderfreundeplatz. Das Treffen steht ganz im Zeichen der heuer 60-jährigen Partnerschaft dieser Feuerwehren. „Wir haben rund 100 Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 18 Jahren da und dazu noch 40 Betreuer“, erzählt Julia Feiertag, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeld.



Unter der Ägide des Jugendbeauftragten Alexander Jeindl gibt es für den internationalen Feuerwehrnachwuchs ein abwechslungsreiches Programm, das vom Freibad bis zum Klettersteig und von der Therme bis zum Flughafen Graz führt.



1 / 6 Die Feuerwehrjugend Fürstenfeld zählt derzeit stolze 23 Mitglieder © KLZ / Margot Jeitler

Spontane Problemlösung vorgelebt

Und obwohl es hier mehr um die Freundschaft und den gemeinsamen Spaß als um das Üben feuerwehrrelevanter Fähigkeiten geht, bekamen die jungen Gäste vis-à-vis vom Fürstenfelder Freibad direkt an der Feistritz ein Lehrstück für spontane Problemlösung vorgelebt:



Da das hauseigene Motorboot gerade streikt und sich in Reparatur befindet, baute man kurzerhand aus zwei Zillen und jeder Menge Holzstaffeln ein Floß. „Als Antrieb haben wir eine unserer Tragkraftspritzen draufgestellt. Die verwenden wir eigentlich, um Löschwasser anzusaugen. Sie saugt das Wasser vorne über den Saugkopf an und bläst es durch die B-Rohre nach außen“, erklärt Feiertag. Geschickt bis an die hinteren beiden Ecken des Floßes drapiert schießt das Wasser unter hohem Druck aus den knallgelben Rohren und sorgt so für den Antrieb. Den Kindern und Jugendlichenn schien die Fahrt im ungewöhnlichen „Motorboot“ jedenfalls zu gefallen.