70.000 Besucherinnen und Besucher im Vorjahr, 35 Geflügelgerichte und sechs Gackernwirte. Was als Idee begann, wurde zum Publikumsmagneten in St. Andrä. Alles zum Jubiläum.

Wenn im August der Duft von Backhendl durch St. Andrä zieht, Musik über den mit Hackschnitzel bedeckten Platz vor der Basilika Maria Loreto klingt und sich zwischen Strohballen tausende Besucher treffen, dann ist wieder Gackern-Zeit. Was heute als einer der größten Publikumsmagnete des Kärntner Veranstaltungssommers gilt, begann vor 25 Jahren mit einer Idee.

© KK/Gackern Karl Feichtinger, Hermine Wech und Anton Meyer im ersten Jahr

„Alle haben uns für verrückt erklärt. Inklusive uns selbst“, erinnert sich Gründungsmitglied Anton Meyer und lacht. Zehn Tage Fest? Mitten in St. Andrä? Damals konnte sich kaum jemand vorstellen, dass dieses Konzept funktionieren würde. Heute zählt das Gackern jährlich rund 70.000 Besucherinnen und Besucher und gilt als Europas einziges Geflügelfest mit 35 nationalen und internationalen Geflügelgerichten. Von 7. bis 16. August wird heuer das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Rein rechnerisch wäre das Fest bereits 27 Jahre alt. Während der Corona-Pandemie wurde das Gackern jedoch direkt bei den Wirten veranstaltet.

1 / 2 Das erste Gackern in St. Andrä © KK/Gackern

Der Urspung? Die Firma Wech Geflügel arbeitete damals mit rund 100 bäuerlichen Betrieben zusammen, ein regionales Produkt war vorhanden, doch eine Bühne dafür fehlte. Gemeinsam mit Karl Feichtinger, Obmann des Vereins St. Andräer Geflügelfest, entwickelte Meyer die Idee für das Gackern. Unterstützt wurden sie von Ingrid Weinländer und Herbert Quendler. Mit ins Boot geholt wurde auch Reinhard Eberhart.

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Im Jahr 2000 wurde schließlich der Verein gegründet. „Es sollte ein Fest werden, das unsere Gastronomie stärkt und gleichzeitig zeigt, was hier produziert wird“, erzählt Meyer. Dass daraus einmal weit mehr als ein Sommerfest entstehen würde, ahnte damals niemand. Schon die erste Veranstaltung wurde an allen Tagen gut besucht. Damals noch mit Sonnenschirmen, woraus heute Festzelte entstanden sind. Statt langsam zu wachsen, hatten die Organisatoren von Anfang an groß gedacht. Zehn Festtage waren geplant, die sich bis heute halten.

1 / 2 Das erste Jahr „St. Andräer Geflügelfest“ - Gackern: 2000 © KK/Gackern

Bis heute kostet das Gackern keinen Eintritt. Statt auf Vergnügungspark oder Partyszene setzt man bewusst auf Kulinarik, Live-Musik und ein gemütliches Ambiente. Tradition trifft auch auf Moderne: So wird auch die Tracht in den Mittelpunkt gestellt mit Umzug oder Trachtenweihe und modern gestaltet mit der Modenschau. Familien, Jugendliche und Besucher treffen sich hier gleichermaßen.

Wir wollen gar nicht größer werden. Wir haben eine Größe erreicht, die funktioniert. — Anton Meyer , Gründungsmitglied

„Wir wollen gar nicht größer werden. Wir haben eine Größe erreicht, die funktioniert“, sagt Meyer. Gerade darin sieht er einen wesentlichen Grund, warum das Gackern bis heute erfolgreich geblieben ist. Viele Veranstaltungen seien im Laufe der Jahre immer größer geworden oder irgendwann verschwunden.

1 / 3 Feichtinger (zweiter von links) und Meyer (vierter von links) mit den Gackern-Wirten im Jahr 2007 © Josef Emhofer

Wirtschaftlich gesehen ist das Gackern längst zu einem wichtigen Motor für das Lavanttal geworden. Die sechs Gackern-Wirte profitieren ebenso wie Zulieferer, Bäckereien und regionale Betriebe. An den Wochenenden sind viele Unterkünfte der Region gut ausgelastet, Gäste kommen aus Kärnten oder der Steiermark. „Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben“, sagt Meyer. Genau deshalb setzt man möglichst auf heimische Partner. Die Gastronomiebetriebe wirtschaften eigenständig, Sponsoren und Standgebühren finanzieren gemeinsam Musikprogramm, Infrastruktur und Organisation. Auch bei den Partnern wird auf Regionalität geachtet. Das zeigt eine Premiere im Jubiläumsjahr, denn statt Villacher Bier wurde heuer die Kärntner Brauerei Hirt an Land gezogen – inklusive neuem Festzelt „Wech-Hirter Backhendlstubn“.

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Für Meyer ist das Gackern dennoch nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen: „Die Leute könnten drei oder fünf Tage hier verbringen, das Gackern besuchen und gleichzeitig das gesamte Lavanttal erleben. Das Fest könnte der Mittelpunkt eines Urlaubs sein.“ Es sei eine Chance, von der nicht nur die Gastronomie profitiere, sondern die gesamte Region.

1 / 3 Wirt Stefan Reichel, Bürgermeisterin Maria Knauder, Anton Meyer und Karl Feichtinger beim Gackern im Jahr 2025 (von links) © Josef Emhofer

Zum Jubiläum haben sich die Organisatoren einige Besonderheiten einfallen lassen. Erstmals wird ein rund zehn Meter hohes Riesenrad aufgebaut. Es gibt heuer wieder ein Feuerwerk, dazu ein umfangreiches Musikprogramm. Mindestens genauso wichtig wie das Programm sei aber das Miteinander der Wirte, die an einem Strang ziehen. Serviert wird auf richtigem Geschirr statt Einwegprodukten.

1 / 2 Der Umzug im Jahr 2016... © Josef Emhofer

„Am schönsten ist für mich jedes Jahr die Eröffnung“, sagt Meyer. „Wenn alles aufgebaut ist, die ersten Gäste kommen und man merkt: Jetzt lebt das Gackern wieder.“ Woher eigentlich der Name kommt? „Den haben uns die Besucher gegeben.“ Nach 25 Jahren ist das Geflügelfest ein Aushängeschild für St. Andrä, Treffpunkt für Generationen und ein Beispiel dafür, wie aus einer regionalen Initiative nachhaltige wirtschaftliche Impulse entstehen können.