Kärntens Tor zur Welt schließt sich durch die Entscheidung der AUA wieder ein Stückweit

Die AUA streicht die Frühflüge nach Wien – für Kärntens Wirtschaft fällt damit eine wichtige Verbindung in die Welt. Und für den Flughafen steht ein Stück der Existenzberechtigung am Spiel.

Die Geschichte des Klagenfurter Flughafens scheint bewegter zu sein als das Geschehen auf der Start- und Landebahn: Auf kurzfristige – steuergeldfinanzierte – Höhenflüge folgte der herbe Absturz nach der Privatisierung während der Pandemie. Die Re-Verstaatlichung als Trägerrakete zündet noch nicht. Ein Airport im Dauer-Überlebenskampf.

Die Flugverbindung Klagenfurt–Wien frühmorgens und spätabends erwies sich in all diesen Jahren als stabiler Anker – sofern nicht kurzfristig gestrichen. Die minimalistische Abflughalle war vor 6 Uhr oft gut gefüllt mit Managern und Unternehmern, männlich und weiblich. Sie sind (oder waren) auf die Anbindung nach Wien und von dort in die weite Welt angewiesen.

Zweifel an Existenzberechtigung

Nun schließt sich Kärntens Tor zur Welt wieder ein Stück weit. Die Koralmbahn, ab Ende 2029 der Semmeringbasistunnel sowie alternative Flugangebote etwa ab Laibach sind (zumeist) zuverlässige Alternativen.

Für den Klagenfurter Flughafen sind das keine guten Nachrichten. Ohne verlässliche, mehrfach täglich angebotene Anbindung an einen Hub (Zürich wäre eine Alternative) und neue, klar auf Touristen ausgelegte Verbindungen werden die Zweifel an der Existenzberechtigung des Kärnten-Airport lauter. Die Uhr läuft.