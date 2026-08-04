Reichensteinhütte: „Jahr 2026 ist für den Neubau verloren“

Wegen eines späten Einspruchs gegen den Naturschutzbescheid gab es im Juni keinen Start des Neubaus am Reichenstein. Nun ist klar: Das laufende Jahr 2026 ist für Bauarbeiten verloren.

Noch steht die alte Reichensteinhütte unverändert in der hochalpinen Landschaft

Es war ein großer Dämpfer, den der Alpenverein Leoben auf dem Weg zum Abriss der maroden Reichensteinhütte und dem Neubau im Juni versetzt bekommen hatte: Am allerletzten Drücker brachte eine Umweltschutzorganisation aus Bayern einen Einspruch gegen den Naturschutzbescheid ein, der bereits bewilligt worden war.

© Claudia Schagerl Einsichten und Aussichten: Beim Alpenverein Leoben ist jetzt Weitblick gefordert

So musste der Alpenverein die Reißleine ziehen und die fix geplante Einrichtung der komplexen hochalpinen Baustelle am letzten Tag vor dem Start absagen.

Alles wieder neu sortiert

„Ich muss zugeben, da war bei uns allen zuerst einmal total die Luft draußen. Wir haben alles auf dieses eine Datum hingetaktet, und dann gibt es so kurz vorher dann doch noch einmal rotes Licht“, erinnert sich Claudia Schagerl, erste Vorsitzende des Alpenvereins Leoben. Mittlerweile habe man aber wieder durchgeschnauft – und sich einen Rechtsanwalt genommen.

© Claudia Schagerl Spektakuläre Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge auf dem Reichenstein

„Dieser hat um eine Verlängerung der Frist angesucht, damit wir eine fundierte Stellungnahme vorbereiten und abgeben können“, sagt Schagerl. Ein Termin für die Verhandlung am Landesverwaltungsgerichtshof stehe noch nicht. Was inzwischen jedoch über die Bühne gegangen ist: „Der Ortsaugenschein mit der Behörde für die Bauverhandlung.“

Eine Bausaison ist verloren

Nun warte man auf den schriftlichen Bescheid, der dann einige Wochen lang aufgelegt werden muss. Hüttenreferent Michael Jannach und die Architekten waren bei dem Behördentermin dabei. Natürlich sei man bestrebt, alles schnell weiterzuverfolgen, aber: „Das Jahr 2026 ist für das Bauprojekt verloren.“

© Claudia Schagerl Der Reichenstein ist nach wie vor eines der beliebtesten Ziele für Bergsteiger in der Region

Denn das aufwendige Vorhaben, den „Ersatzbau“ aufzustellen, gehe sich in keinem Fall mehr aus, wenn man noch nicht begonnen hat, betont Schagerl: „Da brauchst du jeden einzelnen Tag, an dem Bauarbeiten witterungsbedingt möglich sind. Da brauchst du schon Ende Juni nicht mehr drüber nachdenken, ob du noch anfangen sollst.“

„Möglichst wenige Rotationen“

Der Abbruch der alten Reichensteinhütte wäre aus rechtlicher Sicht möglich gewesen, sagt Schagerl: „Diese Arbeiten sind nicht an das Naturschutz-Thema gebunden.“ Man habe aber vorgesehen, den Abriss und den Neubau zeitlich so zu takten, dass möglichst wenige Rotationen mit dem Helikopter nötig sind.

© Claudia Schagerl Sensationeller Blick aus dem Fenster direkt auf Eisenerz

„Außerdem bleibt der Keller der alten Hütte bestehen und darauf soll der Ersatzbau aufgesetzt werden. Das Ganze soll so lückenlos wie möglich geschehen, sonst müssten wir den offenen Keller wegen der extremen Witterungsbedingungen im hochalpinen Bereich extra sehr aufwendig zumachen und abdichten“, führt Schagerl aus.

Bundesförderung bleibt aufrecht

In allen Schwierigkeiten gibt es auch eine explizit gute Nachricht für den Alpenverein Leoben: „Wir dürfen die Bundesförderung ins kommende Jahr mitnehmen. Ohne die wäre es praktisch nicht denkbar, das Projekt durchzuziehen.“ Sie bedauert, dass die Spenden durch die Kalamitäten eingebrochen sind: „Und das in dem Moment, wo durch die Stornos und die Umplanungen alles teurer wird“, bedauert Schagerl.

Die Spenden seien keineswegs verloren und weiter nötig: „Wir haben bei der Hütte eine Tafel in deutscher und englischer Sprache aufgestellt, wo das alles genau erläutert wird.“