In Kärnten fallen bei Unwettern immer öfter Bäume um. Leider kamen dabei in der Vergangenheit schon Gebäude, Fahrzeuge oder Personen zu Schaden. Wer kommt für solche Schäden auf?

ALEXANDER JELLY: Die Frage, wer für Schäden durch Bäume oder herabfallende Äste zu haften hat, hat in letzter Zeit auch den Gesetzgeber beschäftigt. Am 1. Mai 2024 wurde dafür extra ein neuer Paragraph im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch eingefügt (§ 1319b ABGB). In dieser relativ neuen gesetzlichen Bestimmung wird festgelegt, dass der Halter eines Baumes (nur) dann haftet, wenn er die erforderliche Sorgfalt bei der Prüfung und Sicherung eines Baumes unterlassen und dadurch den Schaden verursacht hat. Das Ausmaß der Sorgfaltspflicht hängt im Wesentlichen vom Standort des Baumes und dessen Größe und Zustand ab sowie letztlich von der Zumutbarkeit von Prüfungs- und Sicherungsmaßnahmen. Bei besonders wertvollen Bäumen, wie beispielsweise bei einem mehrhundertjährigen Baum, der ein Naturdenkmal darstellt, ist außerdem zwischen der Sicherheit und dem Erhaltungsinteresse am Baum abzuwägen.