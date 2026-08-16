Wer haftet, wenn bei einem Unwetter ein Baum auf ein Haus fällt?
Unwetter werden immer heftiger, umfallende Bäume zunehmend zur Gefahr. Rechtsanwalt Alexander Jelly erklärt, wozu Baum- und Waldbesitzer verpflichtet sind – und wozu nicht.
In Kärnten fallen bei Unwettern immer öfter Bäume um. Leider kamen dabei in der Vergangenheit schon Gebäude, Fahrzeuge oder Personen zu Schaden. Wer kommt für solche Schäden auf?
ALEXANDER JELLY: Die Frage, wer für Schäden durch Bäume oder herabfallende Äste zu haften hat, hat in letzter Zeit auch den Gesetzgeber beschäftigt. Am 1. Mai 2024 wurde dafür extra ein neuer Paragraph im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch eingefügt (§ 1319b ABGB). In dieser relativ neuen gesetzlichen Bestimmung wird festgelegt, dass der Halter eines Baumes (nur) dann haftet, wenn er die erforderliche Sorgfalt bei der Prüfung und Sicherung eines Baumes unterlassen und dadurch den Schaden verursacht hat. Das Ausmaß der Sorgfaltspflicht hängt im Wesentlichen vom Standort des Baumes und dessen Größe und Zustand ab sowie letztlich von der Zumutbarkeit von Prüfungs- und Sicherungsmaßnahmen. Bei besonders wertvollen Bäumen, wie beispielsweise bei einem mehrhundertjährigen Baum, der ein Naturdenkmal darstellt, ist außerdem zwischen der Sicherheit und dem Erhaltungsinteresse am Baum abzuwägen.
Wozu ist der Besitzer eines Baumes konkret verpflichtet?
Wenn ein Baum umstürzt und Schäden anrichtet, ist es für die Haftung des jeweiligen Eigentümers wesentlich, zu überprüfen, welche Sicherungs- und Überprüfungsmaßnahmen er treffen musste. Das hängt hauptsächlich vom Standort des Baumes ab. Ein Baum, der in einem geschlossenen Waldgebiet steht, muss grundsätzlich vom Waldbesitzer überhaupt nicht überprüft werden. Wenn der Baum jedoch am Waldrand zu einer Straße hin steht, gibt es eine Überprüfungspflicht des Waldeigentümers, die sich jedoch im Wesentlichen auf eine halbjährliche bis jährliche Sichtkontrolle beschränkt. Wenn der Wald aber direkt neben einer belebten Straße im Wohngebiet liegt oder neben Autobahnen und Schnellstraßen, muss der Waldeigentümer auch eine sogenannte vertiefte Kontrolle durchführen, also beispielsweise das mit Bäumen bewachsene Gebiet abgehen und sämtliche Bäume auch aus der Nähe optisch kontrollieren.
Zur Person
Rechtsanwalt Alexander Jelly ist Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Kärnten und Experte für Versicherungsrecht, Schadenersatz und Haftungsfragen.
Es gibt aber auch Bäume in Städten. Welche Verpflichtungen hat dort der Baumbesitzer?
Im städtischen Gebiet, insbesondere in Bereichen, wo eine hohe Besucherfrequenz besteht, wie beispielsweise in einem öffentlichen Park oder in einem Strandbad, ist sogar eine sogenannte Einzelbaumprüfung notwendig, das heißt, der Eigentümer muss jeden einzelnen Baum in regelmäßigen Abständen durch entsprechend geschultes Personal überprüfen lassen.
Wie oft sind dort Überprüfungen vorgeschrieben?
In welchen Intervallen eine Prüfung des Baumbestandes zu erfolgen hat, hängt wiederum vom Standort, der Größe und der potenziellen Gefährdung durch den Baum ab. Es gibt hier keine fixen Regelungen. In einem hochfrequentierten Bereich wird wohl eine halbjährliche Frequenz angemessen sein, während in weniger gefährdeten Bereichen eine jährliche Frequenz jedenfalls ausreichen müsste. Es gibt aber selbstverständlich in Österreich auch diesbezüglich technische Regelungen, und zwar eine spezielle ÖNORM (L1122 über Baumpflege und Baumkontrolle).
Was geschieht, wenn man diesen Pflichten nicht nachkommt?
Wenn ein Baumhalter derartige Überprüfungsmaßnahmen unterlässt und dadurch ein anderer zu Schaden kommt, so besteht grundsätzlich eine Haftung des Halters und er muss für den Schaden aufkommen, wobei naturgemäß ein allfälliges Mitverschulden des Geschädigten zu berücksichtigen ist.
Wann wäre so ein Mitverschulden denkbar?
Ein solches Mitverschulden könnte darin liegen, wenn der Geschädigte sich bei Sturm und Unwetter direkt unter oder neben den Baum begibt, sohin in den erkennbaren Gefährdungsbereich.
Wann muss ein Baumbesitzer den Baum fällen oder einzelne Äste entfernen?
Sobald ein Baumbesitzer nachweislich von Schäden an einem Baum und der davon ausgehenden Gefährdung dritter Personen weiß, ist er verpflichtet, Sofortmaßnahmen zur Sicherung und Abwendung von Schäden zu treffen, die letztendlich auch das Fällen und Beseitigen des Baumes erforderlich machen könnten.
Kann ich von meinem Nachbarn fordern, dass er einen Baum fällt, der direkt an mein Grundstück angrenzt?
Wenn ich nun Angst habe, dass der Baum meines Nachbarn beim nächsten Sturm auf mein Haus fällt, kann ich ihn zwar nicht darauf klagen, dass er seinen Baum umschneiden muss, es gibt aber Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes, wonach man berechtigt ist, den Nachbarn darauf zu klagen, dass er Maßnahmen trifft, dass ein solches Umstürzen bzw. eine solche Schadenszufügung nicht mehr möglich ist. Die konkrete Maßnahme muss dann der Nachbar selbst wählen, auf welche Art genau er die Gefahr beseitigt. Auch Für höhere Gewalt, wie beispielsweise eine Lawine oder einen Blitz, hat natürlich der Baumeigentümer nicht zu haften. Wenn also der Blitz in den an sich gesunden Baum des Nachbarn einschlägt und dieser auf mein Haus fällt, werde ich keine Schadenersatzansprüche gegen den Nachbarn geltend machen können. Grundsätzlich geht der Gesetzgeber aber auch von einer Eigenverantwortung jedes Bürgers aus, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass in der freien Natur jeder Baum kontrolliert ist, sondern man den Wald sozusagen auf eigenes Risiko begeht.