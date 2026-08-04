Die ehemalige Familienministerin hat sich beruflich neu orientiert. Ein Bericht der WKStA sieht sie nun aber als zentrale Akteurin in der Inseratenaffäre.

Es scheint, als hätte Sophie Karmasin das Kapitel Politik lieber abgeschlossen. Die frühere ÖVP-Familienministerin ist jetzt als Coach und Psychotherapeutin tätig, auf ihrer Website „karma-sinn“ ist von ihrem Ausflug in die Regierung von Werner Faymann (SPÖ) nichts zu lesen. Dafür bietet sie Beratung für einen „kraftvollen Neuanfang nach einer beruflichen, persönlichen oder familiären Krise“ an.

Doch nun wird die 59-jährige Wienerin wieder von ihrer politischen Vergangenheit eingeholt – und zwar in Form eines mehr als 1.000 Seiten starken Auswertungsberichts der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Inseratenaffäre, die Sebastian Kurz 2022 seine Kanzlerschaft kostete. Zur Erinnerung: Mit Steuergeld finanzierte Umfragen sollen in Kurz‘ Interesse manipuliert und schließlich im Gegenzug für Inseratenschaltungen aus dem Finanzministerium in der Boulevardzeitung „Österreich“ veröffentlicht worden sein. Als „Beinschab-Tool“, benannt nach Meinungsforscherin Sabine Beinschab, ging das System in die österreichische Zeitgeschichte ein.

In ihrem Bericht sehen die Ankläger nun Karmasin, die nach einem Wirtschafts- und Psychologiestudium wie bereits ihre Eltern als Meinungsforscherin tätig war, als eine zentrale Akteurin in der Causa. Ganze 1.700 Mal findet ihr Name Erwähnung. Karmasin, die Beinschab auch mit den anderen Protagonisten der Affäre bekannt gemacht haben soll, sei Ideengeberin und Urheberin des Systems gewesen, so die WKStA. Berichten zufolge soll sie Beinschab etwa angewiesen haben, „alle Fragen und Ergebnisse mit mir abzustimmen“ oder diese aufgefordert haben, Zustimmungswerte für die Einführung von Herbstferien nach oben zu korrigieren.

Karmasins Anwalt weist Vorwürfe zurück

Ganz neu sind die Vorwürfe gegen Karmasin freilich nicht: Nach einer Festnahme 2022 verbrachte sie 24 Tage in Untersuchungshaft und wurde schließlich wegen Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Karmasins Anwalt Norbert Wess verteidigte seine Mandantin Anfang der Woche jedenfalls entschieden: Sie habe nichts von einer unrechtmäßigen Finanzierung der Umfragen gewusst. Dass Geschäftskontakte vermittelt und dafür eine Provision kassiert wird, sei in der Branche üblich und nicht anstößig – Karmasin soll 20 Prozent von Beinschabs Umsatz beansprucht haben.

Trotzdem: Der umfassende WKStA-Bericht ist eine Erinnerung, dass die Aufarbeitung der Inseratenaffäre die Republik fünf Jahre nach den ersten Hausdurchsuchungen noch eine Weile lang beschäftigen wird – wohl zu erwartende Prozesse gegen Kurz und dessen Mitstreiter inklusive. Es wird noch dauern, bis sich Karmasin und andere ganz einem „kraftvollen Neuanfang“ jenseits der Politik widmen können.