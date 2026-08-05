Hitze bringt weststeirischem Eisproduzenten zweistelliges Umsatzplus

Beim Speiseeis-Produzenten Valentino in Deutschlandsberg läuft die Produktion auf Hochtouren. Umgerechnet rund 120.000 Kugeln Eis verlassen täglich das Werk.

Geschäftsführerin Marion Halbauer, Sohn Valentin und Firmengründer Wolfgang Halbauer mit einem Teil jener Spar-Eissorten, die bei Valentino in Deutschlandsberg produziert werden

Beim weststeirischen Speiseeisproduzenten Valentino lässt sich der Sommer in Litern messen. Bis zu 8000 Liter Eis verlassen täglich das Werk in Deutschlandsberg – rund 120.000 Kugeln. Bleibt es mehrere Tage so heiß wie derzeit, ändert sich der Produktionsplan binnen Stunden: Schokolade wird gedrosselt, Zitrone rückt vor.

„Ein heißer Tag im Juli oder August macht mehr Umsatz als der ganze November“, sagt Firmengründer und Mitgesellschafter Wolfgang Halbauer. Der Familienbetrieb verzeichnet im heurigen Juli ein zweistelliges Umsatzplus. Zwar wird Eis längst ganzjährig verkauft, die entscheidenden Mengen werden aber weiterhin an heißen Sommertagen umgesetzt. Dann steigen Nachfrage und Produktion kurzfristig stark an.

© KLZ / Brutmann Firmengründer und Mitgesellschafter Wolfgang Halbauer trägt bei Valentino die Verantwortung für Einkauf, Verkauf und Marketing, auch die Eisrezepturen stammen von ihm

Wie Valentino Österreichs Eisregale eroberte

Marion und Wolfgang Halbauer starteten 2006 mit der Eisproduktion. Auch Sohn Valentin, 19, arbeitet bereits mit und ist in die Entwicklung neuer Sorten eingebunden.

Der Wachstumsschub kam mit dem Lebensmittelhandel. Seit 2010 produziert Valentino Eigenmarken für Spar und entwickelte sich damit vom regionalen Anbieter zum österreichweit gefragten Produzenten. Heuer stammen 19 Spar-Eisprodukte aus Deutschlandsberg – damit wird jeder fünfte Eisartikel der Spar-Marken in der Weststeiermark hergestellt. Acht davon sind heuer neu ins Sortiment gekommen. „Das ist für einen Familienbetrieb schon eine beachtliche Größenordnung“, freut sich Firmengründer Wolfgang Halbauer.

© KLZ / Brutmann Auch beim Abfüllen bleibt Handarbeit gefragt: Die fertige Eismasse wird von Natasa Robnik für die weitere Verarbeitung vorbereitet

Bestseller ist heuer „Cookie und Karamell“. Auch Lemon-Cookie, Marillen-Cookie und Kokos-Mandel sind gefragt. Je nach Saison umfasst das Sortiment 50 bis 60 Varianten – von Vanille bis Whiskey-Eis und Kastanie-Preiselbeere. Neue Kreationen werden zunächst im eigenen Eissalon getestet. „Werden von diesem Überraschungseis an einem Wochenende zwei bis drei Wannen verkauft, gilt es als Kandidat für den Handel“, schildert Geschäftsführerin Marion Halbauer.

Handwerk für große Mengen

Die Herausforderung bestehe darin, handwerkliche Qualität auch bei hohen Stückzahlen zu sichern, betonen die Halbauers. In den Ausbau des Standorts investierte die Familie 2011 rund 5,5 Millionen Euro. Seither ermöglichen speziell angepasste Maschinen die Verarbeitung von Keksen, Fruchtstücken und Saucen. Je nach Bechergröße produziert eine Linie täglich bis zu 12.000 große oder 25.000 kleine Einheiten.

1 / 2 Handarbeit trotz moderner Produktion: Anna Hall und Franci Oder befüllen und glätten die Eiswannen direkt an der Anlage © KLZ / Brutmann

Trotz moderner Technik bleibt die Rezeptur entscheidend. Valentino verarbeitet österreichische Milch und setzt bei Fruchteis und Sorbets auf hohe Fruchtanteile. Je nach Sorte stammen laut Halbauer bis zu 80 Prozent der Zutaten aus Österreich. „Das Eis muss schmecken“, sagt der Firmengründer.

Die tägliche Beschäftigung mit Eis hat den Halbauers den Appetit darauf nicht genommen. Auch daheim wird es serviert – oft von Marion Halbauer mit Früchten und Schokoladesauce angerichtet. Wolfgang Halbauer hält es mit den Klassikern: Wo immer er Eis probiert, bestellt er Vanille und Erdbeere. An diesen Sorten erkenne er am schnellsten, wie gut ein Eismacher sein Handwerk beherrscht.