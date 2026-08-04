Seit 30 Jahren führt Günther Mavrin das Unternehmen Holz Graf in Villach. Für die Entwicklung des Betriebs erhielt das Unternehmen nun das Stadtwappen.

Wenn Günther Mavrin auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurückblickt, ist vor allem eines spürbar: Stolz. Stolz auf das Unternehmen, auf die Entwicklung und vor allem auf jene Menschen, die diesen Weg mit ihm gegangen sind. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens unter seiner Führung wurde Holz Graf nun mit dem Villacher Stadtwappen ausgezeichnet.

Dabei reichen die Wurzeln des Unternehmens noch weiter zurück. Gegründet wurde Holz Graf bereits 1975 in der Villacher Freihausgasse. Als die Familie Graf keine Nachfolge für den Betrieb fand, entschloss sich der damalige Mitarbeiter Günther Mavrin, das Unternehmen im Jahr 1996 zu übernehmen. Eine Entscheidung, die Mut erforderte: „Mit dem Kauf habe ich Schulden übernommen, aber wir hatten Visionen und Ideen“, erzählt der heute 63-Jährige. Aus der damaligen „Bastlerzentrale Graf“ entwickelte Mavrin in den vergangenen 30 Jahren ein modernes Unternehmen rund um Holz, Böden und Innenausbau: „Ich konnte aus der ‚Bastlerzentrale Graf‘ ein tolles Unternehmen machen und stehe heute da und freue mich gewaltig und bin sehr stolz auf diese Auszeichnung“, sagt der Geschäftsführer und Eigentümer.

„Ohne euch wäre ich nichts“

Trotz der persönlichen Freude über die Ehrung stellt Mavrin eines klar: Das Stadtwappen sei keine Auszeichnung für ihn allein. „Das ist nicht meine Auszeichnung, sondern eine für das gesamte Team“, betont er. Besonders richtet er sich an seine 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Ohne euch wäre ich nichts.“ Die tägliche Zusammenarbeit mit seinem Team sei für ihn auch das Schönste an seiner Arbeit gewesen. „Jeden Tag mit meinem Team zu arbeiten“ habe ihn über all die Jahre motiviert. Rückblickend könne er zudem mit Stolz sagen, dass das Unternehmen wirtschaftlich stets stabil gewesen sei und es in den vergangenen 30 Jahren keine größeren Schwierigkeiten gegeben habe. Die Verleihung des Stadtwappens sieht Mavrin als besondere Wertschätzung der Stadt Villach. Für ihn ist sie eine Anerkennung für die kontinuierliche Arbeit und die Verbundenheit des Unternehmens mit der Region.

Zukunft des Unternehmens ist gesichert

Auch die nächsten Jahrzehnte sind bei Holz Graf bereits geplant. Die Nachfolge ist aus den eigenen Reihen geregelt: Mitarbeiter Manfred Stromberger (37) wird das Unternehmen bis Ende 2027 übernehmen. Damit soll die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden. Mavrin ist überzeugt, dass Holz Graf auch in Zukunft Bestand haben wird: „Holz Graf wird es noch viele weitere Jahrzehnte geben“, sagt er. Heute ist Holz Graf an zwei Standorten vertreten. Im Jahr 2009 wurde um eine Filiale in Spittal erweitert. Angeboten wird ein umfangreiches Sortiment rund um den Werkstoff Holz: von verschiedensten Bodenarten über den Handel und die Montage bis hin zu Innen- und Haustüren, Holzterrassen, Badestegen, Stiegenverkleidungen und Steinterrassen.