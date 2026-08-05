Mit „Lazy Reaper Brewing“ entsteht in der Italiener Straße eine neue Brauerei. Die beiden Gründer verbinden klassische Biersorten mit kreativen Craft-Bieren.

Aus zwei kleinen Brauprojekten ist kürzlich ein gemeinsames Unternehmen geworden: Philipp Oblin (28) und Ingo von Winterfeld (42) eröffnen mit „Lazy Reaper Brewing“ eine neue Brauerei in der Villacher Innenstadt. In der Italiener Straße soll künftig nicht nur Bier produziert, sondern auch der Herstellungsprozess für Besucherinnen und Besucher sichtbar gemacht werden. Oblin beschäftigt sich seit rund zweieinhalb Jahren mit dem Bierbrauen und betrieb zuvor bereits die kleine Brauerei „Kärol“. Auch von Winterfeld gründete vor etwa einem Jahr eine Kleinbrauerei. Durch eine zufällige Begegnung kamen die beiden zusammen und beschlossen, ihre Erfahrungen zu bündeln: „Jeder hat seine Stärken und wir ergänzen uns gut“, sagt Oblin. Während er vor allem seine handwerkliche und kreative Erfahrung einbringt, verfügt von Winterfeld über einen unternehmerischen Hintergrund.

„Der Standort ist perfekt“

Der ungewöhnliche Name „Lazy Reaper“ ist nicht zufällig gewählt. Nach langer Suche wollten die beiden einen Namen, der auffällt, im Gedächtnis bleibt und gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit hat. „Wir wollten etwas Makaberes, aber trotzdem Lustiges und Liebenswertes“, erklärt Oblin. Das passende Maskottchen war schnell gefunden – und damit auch die Möglichkeit, rund um die Marke eine eigene kleine Welt aufzubauen.

1 / 2 Am Standort entsteht eine Schaubrauerei und Verkaufsfläche © KLZ/Alexandra Pöcher

Der Standort in der Italiener Straße wiederum ergab sich ebenfalls durch Zufall. Ursprünglich wollten die beiden den bisherigen Standort von Oblin in der Nähe der Infineon umbauen. Bei der Suche nach einer Alternative stießen sie auf die Räumlichkeiten in der Innenstadt. Heute sind sie froh über diese Wendung: „Gott sei Dank ist es so gekommen“, sagt Oblin, denn die Italiener Straße passe perfekt zum Konzept: eine kreative, künstlerische Straße mitten in der Stadt. Zudem sei der Standort sichtbar und für Besucherinnen und Besucher gut erreichbar. Das Angebot soll bewusst vielfältig werden. Neben klassischen Bieren wie Märzen, Hellem und Weizen stehen vor allem kreative Craft-Biere auf dem Programm, darunter verschiedene IPAs und Lagerbiere. Aber auch Menschen, die mit Bier weniger anfangen können sollen angesprochen werden. Geplant sind unter anderem alkoholische Mixgetränke sowie eine eigene Linie mit alkoholfreien Getränken. Auch ungewöhnliche Ideen wie Kombucha mit Alkohol gehören zum Konzept.

Produziert und verkauft wird komplett vor Ort in der Italiener Straße. Auf rund 200 Quadratmetern entsteht eine Brauerei, in der man nicht nur einkaufen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Sudhaus und Gärtanks sollen sichtbar sein, eine Schaubrauerei den Entstehungsprozess erlebbar machen: „Wir wollen die Leute wieder näher ans Handwerk bringen“, erklärt Oblin. Die Eröffnung hängt noch vom Fortschritt der Umbauarbeiten ab. Die beiden Gründer hoffen, im Oktober oder November starten zu können – jedenfalls noch vor dem Winter. Dann soll bereits mit der Produktion begonnen werden, denn bis ein fertiges Bier aus dem Tank ins Glas kommt, dauert es je nach Sorte zwischen vier und acht Wochen.