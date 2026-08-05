Tätowiererin Svenja Kleemair aus Leoben wechselt ihren Standort

Ihr Studio mit mehreren Tätowierern in Trofaiach ist bald Geschichte: Tattoo-Künstlerin Svenja Kleemair aus Leoben macht ab Oktober mit ihrem „KunstRausch“ in St. Peter-Freienstein alleine weiter.

Zehn Jahre Tattoo-Studio „KunstRausch“ in der Trofaiacher Hauptstraße. Und jetzt ist es damit in dieser Form bald zu Ende – und ja, es geht weiter. Denn Tattoo-Künstlerin Svenja Kleemair aus Leoben hört keineswegs auf mit dem Tätowieren. Sie gibt nur ihren Studio-Standort in Trofaiach auf und zieht beruflich ein Häuschen weiter – nach St. Peter-Freienstein.

„Weil ich weiß, dass sich die meisten Leute auf Social-Media nur wenige Augenblicke Zeit nehmen, um sich etwas anzuhören oder anzuschauen, habe ich bei meiner Story auf Instagram gleich ganz am Anfang gesagt, dass sich niemand Sorgen machen muss, dass ich mit dem Tätowieren aufhöre“, erzählt Kleemair.

„Ich mache ganz normal weiter“

Und trotzdem wurde sie geflutet mit Anfragen, was sie denn künftig beruflich machen wolle, ob sie sich umschulen lasse und vor allem – warum sie nicht mehr als Tätowiererin arbeiten wolle. „Einfach unglaublich, ich habe mittlerweile so oft erklären müssen, dass ich weitermache wie bisher. Es ändert sich eigentlich nichts, bis auf den Standort“, sagt Kleemair.

Und dieser neue Standort liegt ganz in der Nähe des bisherigen „KunstRausch“-Studios: Nämlich wieder in einer Hauptstraße, aber dieses Mal nicht in Trofaiach, sondern in der Nachbargemeinde St. Peter-Freienstein. Dort hat nämlich Mona Brandner vor Kurzem in der Hauptstraße 13 ihr Kosmetik- und Ästhetik-Studio „Feingfüh“ eröffnet.

Ab Oktober am neuen Standort

In diesem wird sich Kleemair als Tätowiererin ab Anfang Oktober wie gewohnt kreativ austoben. „Das passt für mich perfekt. Ich miete mich dort ein und habe einen Raum, wo ich arbeiten kann.“ Vom Angebot im „Feingfüh“ her fühle sich das auch sehr stimmig an. „Mona hat noch andere, die sich einmieten. Alle kümmern sich mehr oder weniger ums Thema Beauty und Wellness.“

© Klaus Pressberger Im Oktober 2025 lud Svenja Kleemair zum „Savage Girls Day“ im Live Congress Leoben

Warum sie ihr großes Tattoo-Studio in Trofaiach in dieser Form nicht mehr weiterführen möchte, hat Kleemair schnell erklärt: „Ich habe einfach keine Lust mehr, als Chefin von einem größeren Unternehmen immer für jede einzelne Kleinigkeit verantwortlich zu sein – vom Kopierpapier bis zur Stromabrechnung.“ So werde sie einfach weniger Sorgen haben, als sie jetzt als Chefin habe.

Fast rund um die Uhr eingespannt

Denn als Chefin eines sehr bekannten Tattoo- und Piercing-Studios sei sie zuletzt schon fast rund um die Uhr beruflich eingespannt gewesen: „Auch im Urlaub hat es sich hin und wieder nicht mehr wirklich wie Urlaub angefühlt, weil ständig irgendwelche Anfragen von Kunden zu beantworten oder Dinge mit den Kolleginnen und Kollegen im Studio zu klären waren.“

Künftig kann sich Kleemair an ihrem neuen Standort in St. Peter-Freienstein wieder vollinhaltlich der Tattoo-Kunst verschreiben, ohne viel Zeit und Energie für andere Dinge des Unternehmerdaseins aufwenden zu müssen. Auch mit dem Piercen werde sie normal weitermachen wie an ihrem Trofaiacher Standort.

„Man wird mich auch auf Social-Media gleich anfinden, den Namen nehme ich mit. ‚KunstRausch‘ bin eigentlich ich“, erklärt Kleemair. Sie werde den Betrieb möglichst nahtlos weiterlaufen lassen. Die vorhandenen Gutscheine von „KunstRausch“ könne man nur mehr bei ihr einlösen.