Nachts im Freibad: „Moonlight“-Schwimmen in Fürstenfeld

Mit dem „Moonlight“-Schwimmen gibt es im Fürstenfelder Freibad ein neues Freizeitangebot. Zum Auftakt ließ sich der Mond jedoch kaum blicken. Trotzdem wurde im Schein der Lichterketten bis 23.00 Uhr im Wasser geplantscht, während Musik und Cocktails die Stimmung am Beckenrand versüßten.

Kein Mond, dafür ein volles Becken bis spät in die Nacht hinein beim „Moonlight“-Schwimmen im Freibad Fürstenfeld

Wolkenschleier hängen über dem Fürstenfelder Freibad, aber noch immer strömen Menschen in Richtung Eingang. Normalerweise ist um 20 Uhr Schluss mit Baden, Turmspringen und sportlicher Ertüchtigung in den 50-Meter-Bahnen. Doch heute wird ein Gast erwartet, für den das Freibad länger offen hat: der Vollmond.

Mit dem ersten „Moonlight“-Schwimmen setzt man in Fürstenfeld den Startschuss für eine neue Reihe im Freizeitangebot der Stadtgemeinde. Dafür wird der reguläre Schwimmbadbetrieb an drei Freitagen um ganze drei Stunden verlängert. „Für die Kinder ist das ein Riesenspaß“, weiß eine Mutter, die ihren Schützlingen beim Baden im 25 Grad warmen Sportbecken zuschaut.

1 / 3 Voller Schwimmbadbetrieb kurz nach 20.00 Uhr © KLZ / Moritz Weinstock

Während die Tore des Freibads für alle Besucher weit offen stehen und kein Eintritt mehr fällig ist, riegeln die Bademeister behutsam den „Teich“ ab, um weiterhin Herr der Lage in einem der größten Freibäder Europas zu sein. Denn bei einer Wasserfläche von insgesamt rund 23.000 Quadratmetern muss spätestens bei völliger Dunkelheit Ordnung herrschen.

Kraulen und Baden mit Flamingos

Auf den weitläufigen Wiesenflächen hingegen liegen noch immer Familien und Freundesgruppen zusammen, reden und naschen aus ihren Picknickkörben. Im Schein der vielen Lichterketten, die man vom Sprungturm bis hin zum Kiosk in die Bäume gehängt hat, sind unterdessen die Wasserratten aktiv. Sportschwimmer kraulen in ihren gewohnten Bahnen nur mit etwas weniger Tageslicht hin und her. Eine Gruppe Jugendlicher hängt lustvoll am Beckenrand und blickt ihren Artgenossen hinterher – „a bisserl schaun, derf ma ja“, tönt es frech aus ihnen heraus.

1 / 2 Zwei weitere Termine stehen diesen Sommer noch an © Stadtmarketing Fürstenfeld

Für die Kinder hat man sogar leuchtende Flamingo-Reifen bereitgestellt. Mal werden sie mit beherzten Sprüngen vom Beckenrand durchtaucht, andere nutzen sie klassisch als Sessel im Wasser. „Es wird schon viel geboten“, beteuert eine Badenixe, und ihre Freundin nickt. Nur der Mond lässt sich bisher noch nicht blicken.

„Gestern waren wir in Stainz und da war ein richtiger Blutmond“, schwärmt eine Schwimmerin bei einer kurzen Pause im Sportbecken, während ein Fernsehteam am Rand steht und die Kamera auf den hell erleuchteten Sprungturm richtet. Kurz scherzt man, was hier wohl alles vor die Linse hüpft, aber die Herren in Kleidung sind Profis und wissen um den Spagat zwischen Diskretion und guten Bildern.

Der Mond ist unsere Sonne

„Wir machen das heuer zum ersten Mal“, gibt ein Bademeister zu Protokoll, der mir den Sprungturm aufsperrt. Denn auch das ist Teil der Sicherheitsstrategie: Kein Sprungbetrieb mehr nach 20 Uhr. Für ein paar Fotos, darf der Turm jedoch noch einmal erklommen werden, in der Hoffnung auf „den Shot“ vom Vollmond über dem Freibad.

Aber die Hoffnung stirbt von Sprosse zu Sprosse. Oben angekommen bleibt nur Zeit für ein unscharfes Selfie, weil auf zehn Metern die Knie weich werden, wenn das Sonnenlicht fehlt. Dafür schmecken die obligatorischen Schwimmbadpommes auch im Schummerlicht hervorragend und auf der Rückfahrt bleibt der salzig-schöne Nachgeschmack einer Sommernacht im Freibad.