Steirischer „Mr. Dixie“ übergibt Jazzworkshop an die nächste Generation

10 Jahre Dixie- und Swing Festival, vier Jahre Workshops für traditionelle Jazzmusik und eine Übergabe: Johannes Hödl verkündte in der Musikschule Ilz, dass er mit dem Jubiläumsjahr die Workshopleitung in die Hände der nächsten Generation legt.

Es war ausgerechnet ein Gassenhauer österreichischer Operettenglückseligkeit, der im jungen Klarinettisten Johannes Hödl die Sehnsucht nach swingender Musik festigte: Die „Gräfin Mariza“. Was moderne Ohren schon nicht mehr raushören, war bei seinem Erscheinen eine kleine Revolution. Emmerich Kálmán gelang es, aus ungarischem Csárdás und Wiener Walzer ein Trojanisches Pferd für die frühen Jazzstile der USA zu bauen. Im Rumpf saßen Shimmy, Foxtrott, Ragtime und immer wieder eine ordentliche Dosis Broadway-Bombast.

„Ich habe als Bub in der Blaskapelle gespielt. Und da wollten sie alle ,Gräfin Mariza‘ oder Filmmusik spielen“, erinnert sich der gebürtige Fürstenfelder Hödl heute. „Aber keiner konnte es. Weil wir eben eine Blasmusik waren und keine Jazzkapelle. Und dem entsprechend hat es geklungen“, entlockt er seinen Zuhörern im Rahmen der Pressekonferenz in Ilz zum 10-jährigen Jubiläum seines Dixie- und Swing-Festivals wohlwissende Schmunzler.

© Reithofer Media Das Dixie- und Swingfestival findet von 7. bis 16. August in Weiz, Ilz, Anger und Heilbrunn statt

Mit dem Dixie-Virus infiziert

Jahre später sollte ihn ein Fernsehabend mit dem legendären Fatty George zur Gründung einer oststeirischen Institution animieren: der Old Stoariegler Dixieland Band, die die heimische Musikszene musikalisch brillant und humoristisch rotzfrech aufmischte.

Zu seinem 60. Geburtstag schenkte sich Hödl schließlich statt einer Geburtstagsfeier ein ganzes Festival. Das erste Dixie- und Swing-Festival in Fürstenfeld fand sofort Anklang, eine Wiederholung schien ausweglos. 2022 kehrte das Festival der Fürstenfeld den Rücken und übersiedelte nach Weiz. 2023 kam mit dem „Workshop für traditionellen Jazz“ ein Stück Dixie und Swing in den Bezirk zurück. Seither wird zum Auftakt des Festivals drei Tage lang an der Musikschule in Ilz – Gerüchten zufolge aber auch in der umliegenden Gastronomie – Jazzluft geschnuppert und verbreitet.



Die Übergabe erfolgte im Rahmen der Pressekonferenz zu den Ilzer Workshops

„Kurz und schmerzlos“

Und so findet sich „Mr. Dixie Steiermark“, wie Hödl von seinen Mitstreitern genannt wird, in einem dreifachen Jubiläumsjahr. „50 Jahre Old Stoariegler Dixiland Band, zehn Jahre Dixie und Swing Festival und 70“, pausiert er in gewohnt schelmischer Manier, „ist nicht mein Gewicht.“ Daher habe er im Rahmen der Pressekonferenz auch vor, „kurz und schmerzlos“ eine Ankündigung in Bezug auf die Workshops für traditionelle Jazzmusik zu machen: „Ich übergebe das jetzt an Vovo und Robert“, meint er und dann glitzert es doch ganz kurz in seinen Augen.



„Vovo und Robert“, das sind Volodymyr Navozenko, Trompeter und musikalischer Leiter der Ilzer Workshops und Robert Ederer, Direktor der Musikschule in Ilz und Workshop-Referent fürs tiefe Blech. Was ihm und Novozenko besonders wichtig ist? „Es gibt hier keine Konkurrenz, keinen Leistungsdruck, sondern das gemeinsame Musikerlebnis steht im Vordergrund.“ Schon traditionell wird es daher auch heuer wieder am Samstag, dem 8. August eine Jam Session im Buschenschank Brunner geben. Erstmalig startet man ins gemeinsame, freie Musizieren aber schon am Freitag in der Ilzer Bierstubn. Am Sonntag, dem 9. August findet das Abschlusskonzert des Workshops im Innenhof der Musikschule Ilz statt.



Das Dixie- und Swing-Festival läuft danach noch bis Sonntag, dem 16. August in Weiz, Anger und Heilbrunn weiter.