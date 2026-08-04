Wegen einer umstrittenen Personalie geraten die Vorarbeiten für das vereinbarte Holocaust Center ins Stocken.

„Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Österreichischen Holocaust-Museums (ÖHM) als Sammlungs-, Bildungs-, Forschungs- und Gedenkort und Absicherung der bestehenden Einrichtungen zum Thema Erinnerungskultur“: So knapp steht es im Regierungsprogramm der Dreierkoalition. Die Vorarbeiten sind bereits angelaufen. Als nächstes wäre eigentlich die Berufung einer Kommission unter Einbindung nationaler und internationaler Expertinnen und Experten sowie relevanter Interessensvertreter an der Reihe, die ein inhaltliches Konzept als Grundlage für die anschließende Machbarkeitsstudie erarbeitet. Doch jetzt ist Sand im Projektgetriebe – und Stein des Anstoßes soll Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sein, wie die „Krone“ zuerst berichtete.

Der ÖVP-Politiker, der mittlerweile die schwarze Parteiakademie leitet, engagiert sich seit Jahren im Kampf gegen den erneut grassierenden Antisemitismus. Von daher ist es naheliegend, dass der Ex-Innenminister auch beim geplanten Holocaust-Projekt der Koalition eine Rolle spielt und spielen will. Am streitbaren Sobotka spalten sich seit jeher auch die Geister, insbesondere für die SPÖ, teils auch für die Neos ist er ein rotes Tuch. Jede der drei Regierungsparteien sollte eine Person für die Kommission nominieren, doch es geht nichts weiter – angeblich wegen Sobotka, der ein logischer Kandidat für das ÖVP-Ticket wäre.

Gesichert ist das alles nicht, weil weder Sobotka persönlich noch das Büro des zuständigen Staatssekretärs Alexander Pröll (ÖVP) zu den möglichen personellen Ursachen der Blockade etwas sagen wollen. Im Wissen, wie Österreich funktioniert, ist es aber auch nicht sehr unwahrscheinlich.