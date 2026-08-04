Von Arbeiterkammer über Burg, Kages bis Land- und Rathaus: So hoch war die Arbeitstemperatur in steirischen Chefetagen.

Starke Hitzebelastung: Die Geosphere Austria gab am Montag eine Hitzewarnung für die grüne Mark hinaus. Graz rangierte am Nachmittag imMittelfeld der heißesten Landeshauptstädte mit 36,7 Grad Celsius. In Fürstenfeld wurden knapp 38 Grad gemessen.

Glücklich ist, wer nicht im Freien, sondern im klimatisierten Büro arbeiten kann. Wie etwa im Newsroom der Kleinen Zeitung, dessen Temperatur zu Mittag zwischen 24 und 25 Grad pendelte. Und in den steirischen Chefetagen?

Keine Klimaanlage für Kahr & Co.

Bei Bürgermeisterin Elke Kahr im Grazer Rathaus (zweiter Stock) zeigte das Thermometer am Vormittag mehr als 25 Grad an. Klimaanlage gibt es in keinem der individuellen Büros, bei „uns laufen die Ventilatoren“, sagt Kahrs Sprecher. Stichwort Denkmalschutz. Abkühlen kann man sich im Gemeinderatssitzungssaal, der „aus bautechnischen Gründen“ permanent gekühlt wird.

© Jürgen Fuchs Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr (Archiv)

Kalt-warm in der Burg

Der Sitz der Landesregierung, die Grazer Burg, ist ebensowenig vollklimatisiert. Im zweiten Stock, dem „Revier“ von Landeshauptmann Mario Kunasek, verfügt das Besprechungszimmer über eine Klimaanlage. „Vor Sitzungen kühlen wir kräftig herunter, schalten dann aber aus, weil es zu laut wäre“, so ein Sprecher. In Kunaseks Arbeitszimmer besteht erst seit Kurzem die Möglichkeit, die Temperatur zu drosseln.

Auch im Haus gegenüber der Burg, dem Sitz der Landespersonalvertretung, rennt keine zentrale Klimaanlage. „Ich habe einen Ventilator, es hat 28 Grad“, schildert Obmann Georg Pessler.

23 Grad im Landhaus

Ganz unterschiedlich ist die Situation unterdessen im Landhaus, von wo die meisten Landesräte und Abgeordneten agieren. Während die Umluftanlage in der Landstube keine Hitzewelle zu stoppen vermag, ließ es sich im Büro des Ersten Landtagspräsidenten Gerald Deutschmann bei 23 Grad gut aushalten. Belüftet bzw. gekühlt sind im Haus nicht alle Büros, man werde schrittweise nachrüsten, teilte die Landtagsdirektion mit.

Das Balkendiagramm zeigt die Anzahl der Hitzetage über 30 Grad pro Jahr in den Landeshauptstädten Österreichs im Vergleich der Mittelwerte von 1961 bis 1990, 1991 bis 2020 und der Prognose für 2026. Für 2026 werden in Eisenstadt, Graz, Innsbruck und Wien jeweils 37 Hitzetage erwartet, während Linz mit 33 Tagen den geringsten Wert aufweist. Die Anzahl der Hitzetage hat in allen Städten deutlich zugenommen. Quelle: Geosphere Austria.

Nachzurüsten wären auch manche Büros am Nikolaiplatz, wo Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) arbeitet. Sein Arbeitszimmer hat eine Klimaanlage, die lief am Montag aber nicht auf Hochtouren – Ehrenhöfer war auf Urlaub.

Kammer und Kages

Nicht so Arbeiterkammerpräsident Josef Pesserl, wo die Raumtemperatur im Büro auf „24 bis 25 Grad“ eingestellt war. Im größten Landesunternehmen, der Spitalsgesellschaft Kages kommen wiederum „in den Vorstandsbüros bei Spitzenbelastungen mobile Klimageräte zum Einsatz“, teilte man auf Anfrage mit. Bei Finanzvorstand Ulf Drabek hatte es 27,6 Grad.

Als „Hot-Spot“ gilt hingegen der Landesrechnungshof in der Trauttmansdorffgasse. In den oberen Etagen des Palais wurden im Juni 36 Grad Celsius gemessen.