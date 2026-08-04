Die Klagenfurterin Magdalena Rabitsch (22) lebt ihren Beachvolleyball-Traum in Los Angeles. Doch der Anfang in Washington war von Heimweh und Zweifeln geprägt.

Die USA sollten für Magdalena Rabitsch 2023 der nächste große Schritt werden. Doch statt Abenteuer und Aufbruch bestimmten zunächst Heimweh und Zweifel den Alltag. Washington fühlte sich nie nach Zuhause an, die Rückkehr nach Österreich schien nur noch eine Frage der Zeit. Heute blickt sie vom Strand in Los Angeles auf den Pazifik. Vor drei Jahren sah die Welt allerdings noch ganz anders aus. Damals schien ihr USA-Abenteuer bereits gescheitert – bis eine unerwartete Chance ein Jahr später alles veränderte. „Ich wollte aus Washington nur noch nach Hause. Das Heimweh war extrem groß, das Wetter wenig berauschend und auch das Team war schwierig. Aber ich wollte nicht aufgeben und habe mir gedacht: Ich probiere es weiter. Und dann kam L.A. Heute kann ich sagen: Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Auch wenn der Start in den USA nicht leicht war, würde ich es jederzeit wieder machen. Ohne Washington hätte ich es wohl nie nach Kalifornien geschafft“, sagt die Kärntnerin.

© GEPA Magdalena Rabitsch in Aktion

„Es ist ein lässiges, diverses Leben“

L.A. gilt als eine der Hochburgen des Beachvolleyballs. Zwischen legendären Stränden, nahezu ganzjährig perfekten Trainingsbedingungen und einer einzigartigen Sportkultur hat sich die Klagenfurterin ihren Platz erarbeitet. „Ich bin in einem enorm starken Team gelandet, in dem ich mich erst beweisen musste. Wir sind 18 Mädels, davon spielen fünf Zweierteams. Der Konkurrenzkampf ist allgegenwärtig. Hier wird unglaublich viel in den Sport investiert, du hast Ressourcen wie kaum irgendwo sonst und es wird auf einem enorm professionellen Niveau gearbeitet“, erklärt die 22-Jährige, die im Herbst bereits ihr viertes Jahr in den USA beginnt. Den Bachelor in Französisch hat sie bereits abgeschlossen, als Nächstes steht der Master in Sport- und Eventmanagement auf dem Programm.

© Privat Die Klagenfurterin genießt die Zeit in Kalifornien

Angesprochen auf den US-Lifestyle verrät die ehemalige „Wildkatze“ schmunzelnd: „Ich war anscheinend innerlich immer schon ein California-Girl. Die Nähe zum Strand, das Wetter und die offenen Menschen sind einfach richtig cool. Es ist ein lässiges, diverses Leben.“ Einzig die bessere Hälfte ist ihr dort bislang noch nicht über den Weg gelaufen ...

Die Paarung „matcht“

Seit Mai „baggert“ Rabitsch wieder in Österreich – und das mit Erfolg. An ihrer Seite steht die junge, äußerst talentierte Ukrainerin Oleksandra Shkarupa, die während des Krieges nach Österreich kam und inzwischen die rot-weiß-rote Spielberechtigung erhalten hat. Kurz gesagt: Die Paarung harmoniert. Zuletzt feierte das Duo den Turniersieg bei der „win2day Beach Volleyball Tour Pro“ in Tulln. Diese Woche wartet das traditionelle Masters in Wolfurt, ehe Österreichs Nummer zwei Mitte September bei den Staatsmeisterschaften im Kitzbüheler Tennisstadion um Edelmetall kämpft. Anschließend geht es wieder über den großen Teich, wobei die „Trennung“ nur vorübergehend sein soll. „Oleksandra hat noch ein Schuljahr vor sich, wird danach ebenfalls nach L.A. gehen und dann spielen wir mindestens ein Jahr dort zusammen“, versichert Rabitsch. Und auch sie selbst möchte nach insgesamt fünf Jahren in den USA in Los Angeles bleiben – „außer wir gehen beide zurück nach Österreich. Das wird sich dann zeigen.“