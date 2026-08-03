Wo Südsteirer trotz Gluthitze einen kühlen Kopf bewahren

Bei prognostizierten Temperaturen von bis zu 38 Grad sind kühle Rückzugsorte in der Süd- und Südweststeiermark derzeit besonders gefragt. Eine kleine Auswahl.

Geht es nach den Meteorologen, steuert die aktuelle Hitzewelle in der Süd- und Südweststeiermark am Dienstag und Mittwoch auf ihren Höhepunkt zu. Der steirische Allzeitrekord von 39,7 Grad, gemessen am 8. August 2013 an der offiziellen Wetterstation in Wagna, dürfte zwar nicht in Gefahr sein. Laut Vorhersagen könnte das Thermometer an manchen Orten in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg aber durchaus auf über 38 Grad klettern.

Nichts für Warmduscher

Umso gefragter sind von Natur aus kühle Rückzugsorte, um der Gluthitze zu entfliehen. Dazu zählt zweifelsohne der Stausee Soboth in der Marktgemeinde Eibiswald. Schon die Lufttemperatur ist hier aufgrund der Höhenlage von gut 1000 Metern über dem Meeresspiegel um mehrere Grad Celsius niedriger als im Tal. Noch erfrischender ist freilich ein Sprung in die Fluten des Speichersees. Mit einer aktuellen Wassertemperatur von etwa 20 Grad ist das kühle Nass definitiv nichts für Warmduscher. Wer lieber trocken bleiben will, kann das an der steirisch-kärntnerischen Landesgrenze liegende Gewässer auch mit dem Tretboot oder Stand-up-Paddle überqueren.

Gipfelsturm auf Großen Speikkogel

Abkühlung verspricht auch ein Ausflug auf den Großen Speikkogel. Nach dem schweißtreibenden Anstieg auf den mit 2140 Metern höchsten Gipfel im Koralmgebiet darf man sich am Dienstag und Mittwoch bei Höchsttemperaturen von angenehmen 21 Grad ausrasten. Zusätzlich werden Wanderer mit einer relativ guten Fernsicht belohnt.

© KLZ / Robert Lenhard Am Gipfel des Großen Speikkogels erreichen die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch maximal 21 Grad

Kühle Klamm

Wer auf der Suche nach Abkühlung nicht ganz so hoch hinaus will, kann einen Ausflug in die Heiligengeistklamm bei Leutschach an der Weinstraße oder die Altenbachklamm in Oberhaag unternehmen. Der natürliche Schatten des Waldes in Kombination mit fließenden Gewässern sorgt für ein angenehmes Mikroklima. Da wie dort laden Einkehrmöglichkeiten am Ein- bzw. Ausstieg zur Klamm zum Verweilen ein. Aber Achtung: Festes Schuhwerk ist ein absolutes Muss. In der Klamm kann es selbst an trockenen Tagen wie diesen glitschig sein. Die teilweise recht steilen Anstiege sind nicht zu unterschätzen.

© Robert Lenhard Kühle Schönheit: Die Altenbachklamm in Oberhaag

Erfrischender Spaziergang

Weniger steil, aber genau so erfrischend ist ein Spaziergang durch die Deutschlandsberger Klause. Das Naherholungsgebiet am westlichen Rand der Bezirksstadt ist durch einen relativ flachen Fußweg gut erschlossen. Interessant ist das romantische Felstal entlang der Laßnitz auch für Hobbybiologen und Naturliebhaber: Aufgrund seiner speziellen Pflanzenvorkommen ist die Deutschlandsberger Klause seit 2006 als Natura 2000-Europaschutzgebiet ausgewiesen.