Nepalesische Everest-Legende arbeitet in einer Kärntner Bäckerei

Sie arbeiten in Bäckereien, in der Hotellerie oder in der Landwirtschaft: Nepalesen und Nepalesinnen zieht es nach Kärnten. Einer davon ist Pasang Tendi Sherpa, der auf allen 14 8000ern stand.

Der nepalesische Höhenbergsteiger Pasang Tendi Sherpa (37) ist einiges gewöhnt. Er gehört zu den ganz wenigen Menschen, die auf allen 14 8000ern standen. Doch in diesem Sommer hat es ihn nach Kärnten verschlagen, wo er in der Bäckerei Strobl in Afritz arbeitet: „Das ist viel sicherer.“ Wie viel sicherer es in der Bäckerei ist, sieht man am schrecklichen Unglück von Nirmal Purja und neun weiteren Bergsteigern seines Unternehmens „Elite Expeditions“. Pasang Tendi, aus der Volksgruppe der Sherpa, arbeitet seit vielen Jahren als Bergführer für Purjas Firma und war insgesamt 32 Mal auf einem 8000er. Eine unvorstellbare Leistung. In der Welt des Alpinismus ist er ein leuchtendes Beispiel für die großen Leistungen, die man mittlerweile in Nepal im Höhenbergsteigen vollbringt. Ohne Menschen wie ihn würden die Hundertschaften an 8000er-Touristen und Touristinnen es nie auf die Gipfel der höchsten Berge der Welt schaffen. Aber Pasang Tendi hat sich in diesem Sommer für Kärnten entschieden, um hier die Zeit außerhalb der Frühjahrs- und Herbstsaison in Nepal einen sicheren Job zu haben. Sein Chef Nirmal Purja kam leider in einer Lawine ums Leben.

Buddhi Maya holt Nepal nach Kärnten

In Strobls Backstube in Afritz sind Marie-Therese und ihr Bruder Martin Strobl sehr zufrieden mit Pasang Tendi, der auf Initiative von Buddhi Maya Sherpa nach Kärnten gekommen ist. Buddhi ist mit dem Kärntner Markus Appenzeller verheiratet, sie haben gemeinsam ein Kind, Sohn Michael, und sie bietet in Nepal mit ihrer Firma „Sunshinetreks“ Trekking-Touren an. Buddhis Initiative ist es zu verdanken, dass jedes Jahr viele Nepalesen und Nepalesinnen in Kärnten eine Arbeit finden: „Die Bergsaison ist in Nepal sehr kurz“, sagt sie. Die 8000er-Saison oder das Trekking werden zwischen März und Mai sowie Oktober und November angeboten. In diesem Sommer hat die in Klagenfurt lebende Buddhi Maya gut ein Dutzend Leute aus Nepal nach Kärnten geholt. Sie selbst kommt aus Zarok bei Namche Bazaar, das Einfallstor für alle Expeditionen und Trekking-Touren zum Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. „Ich war schon zehn Mal auf dem Gipfel des Mount Everest“, sagt Pasang Tendi. Wenn er das sagt, ist er weder übertrieben stolz noch überschwenglich: „Es ist mein Beruf, es war auch nie mein Ziel, alle 14 8000er zu besteigen, aber im Zuge meines Berufes als Höhenbergführer ist es passiert.“ Und noch bevor das schlimme Unglück mit Nirmal Purja geschah, sagte er: „Lawinen sind das größte Problem.“

© Pasang Tendi Sherpa Pasang Tendi Sherpa ist eine Legende: Er schaffte alle 14 8000er, insgesamt stand er 32 Mal auf einem 8000er

„Eine gute Erfahrung“

Mit der Höhe und der schweren Arbeit hat Pasang Tendi nie Probleme gehabt: „Wir tragen für die Kundinnen und Kunden alles hoch. Von der Sauerstoffflasche über das Zelt bis zur Matratze.“ Jedes Jahr kommen mehr Bergtouristinnen und Bergtouristen nach Nepal: „Wir haben mittlerweile viel mehr Komfort in den Base Camps, auch die Rettungskette ist schneller geworden.“ In Strobls Bäckerei ist er gar nicht der einzige aus Nepal, auch die 23-jährige Pasang Tiki Sherpa und die 30-jährige Kami Yangjee Sherpa arbeiten für die Firma Strobl. Sie sind bereits das dritte Mal in Kärnten. „Für uns ist das eine sehr gute Erfahrung, in der Bäckerei zu arbeiten“, sagt Kami Sherpa, die aus dem Thame-Tal stammt. Auch Pasang Tiki freut sich über die „neuen Erfahrungen“, die sie hier in Europa machen können. Zu Hause in Kathmandu ist sie gerade dabei, die Schule abzuschließen und Kami arbeitet in einem Krankenhaus. „Wir beide bleiben neun Monate hier und an den Wochenenden sind wir bei Buddhi in Klagenfurt.“

„Klein-Nepal in Klagenfurt“

Buddhis Haus verwandelt sich dann in „Klein-Nepal in Klagenfurt“. Draußen im Garten wehen die für diese Region typischen tibetischen Gebetsfahnen und auf dem Tisch dampfen die nepalesischen Teigtaschen, Momos genannt, die man gemeinsam gekocht hat. „Wir waren auch schon gemeinsam in Grado. Das war für sie der erste Ausflug ans Meer“, erzählt Buddhi Maya, die eine sehr gute Netzwerkerin ist. Sie hat auch ihren Cousin Ang Tsering Sherpa und seine Frau Serki Sherpa nach Kärnten geholt, wo sie heuer in der Hotellerie arbeiten. Auch der Bergführer Phurba Tenzing Sherpa, der bereits zweimal auf dem Mount Everest, weiteren 8000ern sowie auf schwierigen Bergen wie der Ama Dablam oder der Annapurna IV stand. Auch er arbeitet für „Elite Expeditions“, hier in Kärnten macht er sich auf einem Bauernhof im Rosental nützlich: „Ich bringe Erfahrung aus meiner Heimat mit, weil meine Familie auch Bauern sind. In Nepal haben wir auch Kühe und Yaks.“ Der 30-Jährige lebt in einem kleinen Dorf namens Tarna in der Everest-Region: „Wir leben manchmal in einer Höhe von 4000 Metern“, sagt er. Das ist auch der Grund, warum Sherpas so perfekte Höhenbergsteiger sind. Im Gegensatz zu den anderen Nepalesen und Nepalesinnen ist er das erste Mal hier. Die Bergwelt gefällt ihm, auch wenn alles doch sehr viel niedriger ist. Ein Bergziel hat er sich auch schon ausgedacht: „Ich möchte auf den Mittagskogel.“ Mit der Höhe wird er auf dem 2145 Meter hohen Berg kein Problem haben – der Everest ist fast vier Mal so hoch.