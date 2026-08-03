Skikaiser Franz Klammer lädt wieder zur prominenten Radfahrt für den guten Zweck

Am 5. August steigt die 24. Auflage der Rad-Charity-Veranstaltung „Tour de Franz“. Schirmherr und Olympiasieger Franz Klammer und ein prominentes Teilnehmerfeld radeln für den guten Zweck. Start und Ziel auf der Burg Finkenstein.

Die Tour de Franz startet am Mittwoch um 9 Uhr auf der Burg Finkenstein

„Das wird sicher wieder eine lustige und runde Partie“, ist Olympiasieger Franz Klammer die Vorfreude auf die 24. Auflage seiner „Tour de Franz“ deutlich anzumerken. Freunde und Wegbegleiter des Skikaisers treffen sich am Mittwoch, 5. August, um für die gute Sache in die Pedale zu treten.

Der Start dieser außergewöhnlichen Charity-Veranstaltung erfolgt heuer um 9 Uhr auf der Burg Finkenstein, die nach knapp 100 Kilometern auch den Zielort bildet. Gastgeber ist dort Burgherr und Unternehmer Thomas Seitlinger.

Viel Prominenz mit dabei

Klammers Ruf zum Mitradeln folgen unter anderen Olympiasieger Felix Gottwald (Nordische Kombination), Ski-Olympiasiegerin und WM-Medaillengewinnerin Kathi Truppe, Ski-Weltmeisterin Nici Schmidhofer, Kärntens Biathlon-Legende Daniel Mesotitsch, Spitzenwinzer Leo Hillinger, Red-Bull-Sportler Axel Naglich, Extrembergsteiger Stephan Keck und Hirter-Bier-Chef Niki Riegler, Unternehmer Walter Wiedenbauer, Burgherr Thomas Seitlinger, Ex-Radprofi Rene Haselbacher.

Beim Start und bei den Zwischenstopps im Hotel „Voco“ in Villach (ca. 11 Uhr) und bei der Zentrale der Firma Sto (ca. 13 Uhr) gibt es für Fans übrigens die Möglichkeit, Stars und Prominenz hautnah zu erleben.

Tour de Franz – Zeitplan 9 Uhr: Abfahrt mit den Rennrädern bei der Burg Finkenstein, danach führt die Route Richtung Faaker See, Ledenitzen, St. Jakob im Rosental, Rosegg, Föderlach, nach Villach. Dann geht es über Treffen, das Krastal erneut nach Villach ehe über Fürnitz und Finkenstein ins Ziel geradelt wird.

circa 11 Uhr: Stopp im Hotel „Voco“, Europaplatz 1-2, 9500 Villach

circa 13 Uhr: Stopp bei der Zentrale der Firma Sto, Richtstraße 47, 9500 Villach

circa 15.30 Uhr: Zielankunft auf der Burg Finkenstein

Allein im Vorjahr konnten sich Klammer und die „Tour de Franz“-Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher über die stolze Spendensumme von rund 50.000 Euro freuen. Mit Spendengeldern werden auch heuer wieder Kinder und Familien aus Kärnten, die Hilfe benötigen, unterstützt.

„Die Tour de Franz ist eben nicht nur eine tolle und lustige Ausfahrt mit hervorragenden Sportlern, begeisterten Hobbyradlern und Freunden, sondern auch eine perfekte Möglichkeit, um Menschen zu helfen, die es nötig haben“, sagt Klammer, der auch davor schwärmt, dass die „Tour de Franz“ in den vergangenen über zwei Jahrzehnten weite Teile Kärntens befahren hat: „Da gab es viele schöne Eindrücke vom Weißensee bis nach Unterkärnten.“

Der Ursprung der „Tour de Franz“ war übrigens eine Ausfahrt der Hobbyradlrunde Feistritz/Drau, der auch Klammer angehört. Was mit einem Dutzend Teilnehmern begann, wuchs von Jahr zu Jahr und wurde rasch eine Radausfahrt für den guten Zweck.