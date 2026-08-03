Kärntner Arzt kündigt wegen schlechter Arbeitsbedingungen

In der Interventionellen Radiologie am Klinikum Klagenfurt müssen Ärzte 20-Kilo-Schürzen tragen, obwohl es moderne Systeme gibt. Außerdem fehlt es an Personal: Leiter zieht die Konsequenzen.

Mit feinen Kathetern werden Engstellen in Blutgefäßen geweitet, Stents eingesetzt oder Blutungen verschlossen. Im akuten Schlaganfall kann eine rasche Wiedereröffnung eines verschlossenen Hirngefäßes schwere Folgen verhindern – diese wichtigen Eingriffe werden im Department für Interventionelle Radiologie im Klinikum Klagenfurt durchgeführt. Der Leiter dieser Einheit, Oberarzt Luca De Paoli, hat jedoch letzte Woche wegen der widrigen Rahmenbedingungen überraschend seine Kündigung eingereicht.

„Er und sein Team werden nicht zeitgemäß und situationserforderlich unterstützt“, sagen Ärztekammerpräsident Markus Opriessnig und Spitalsärztesprecher Maximilian Miksch. Letzterer wird auf Anfrage konkreter: „Es handelt sich um einen körperlich anstrengenden Beruf. Die Ärzte müssen noch 20-Kilo-Bleiwesten tragen, obwohl andere Spitäler längst Zero-Gravity-Systeme haben. Ein solches fordert die Abteilung seit zwei Jahren.“

Personalmangel

Außerdem habe die Chefetage auf die Forderung einer personellen Aufstockung der Abteilung nicht reagiert. Es gebe einen Langzeitkrankenstand, ein Arzt sei von einem Burnout betroffen gewesen, dazu kämen Urlaube. 15 bis 20 Rufbereitschaftsdienste müsse ein Arzt pro Monat bewältigen.

„Viele Interventionen, die man früher über mehrstündige, aufwendige und risikoreiche Operationen durchgeführt hat, können heute vergleichsweise schnell, risikoarm und organerhaltend bewerkstelligt werden“, so Miksch über die Bedeutung der Abteilung. „Es handelt sich um ein vergleichsweise kleines Department, aber es hat eine unglaublich große Bedeutung für schwerst erkrankte oder verletzte Patienten. Das gesamte Team um De Paoli steht rund um die Uhr für alle interventionellen Notfälle zur Verfügung. Es ist daher fatal, wenn in Kärnten das einzige Department für diese Spezialisierung seinen fachlichen Leiter verliert und darüber hinaus auch seine Zukunft in Frage gestellt ist, weil der Personalmangel so groß ist“, so Miksch und Opriessnig.

Die Kabeg hat auf Anfrage eine Erklärung zur Kündigung des Abteilungsvorstands angekündigt.

FPÖ spricht von „Alarmsignal“

FPÖ-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher sagt in einer ersten Reaktion: „Dass ein engagierter und motivierter Arzt seinen Job aufgibt, weil er an den Rahmenbedingungen scheitert, ist ein (weiteres) Alarmsignal dafür, dass das Kärntner Gesundheitssystem massiv angeschlagen ist. Der Fachbereich spielt nicht nur in Notfällen, sondern auch in der Krebsmedizin eine immer größere Rolle.“ Das Klinikum Klagenfurt sei Teil der Kabeg und liege damit im unmittelbaren Wirkungsbereich der rot-schwarzen Landesregierung, deren Aufgabe es ist, eine umfassende und verlässliche Gesundheitsversorgung für die Kärntner Bevölkerung abzusichern und zu gewährleisten.