Drei Teams sorgen in Kärnten für Pflege in vertrauter Umgebung. Klinikum wehrt sich gegen Vorwürfe von Angehörigen: „Erfahrungen sind grundsätzlich positiv“.

Wenn Heilung nicht mehr möglich ist, zählt vor allem eines: Lebensqualität. Mobile Palliativteams begleiten schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase und ermöglichen ihnen, trotz schwerer Erkrankung in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Mit medizinischer, pflegerischer und psychosozialer Unterstützung leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer würdevollen Betreuung – sowohl für die Betroffenen als auch für ihre Angehörigen.

Drei mobile Palliativteams – sie sind an die Palliativstationen in den jeweiligen Spitälern angeschlossen – gibt es in Kärnten: Eines in Klagenfurt und eines in Villach, diese stehen jeweils unter der Schirmherrschaft der Kabeg. Zusätzlich gibt es ein weiteres vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Die Teams bestehen aus Ärzten, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkräften, klinischen Psychologen, Sozialarbeitern und Physiotherapeuten. Im Fokus bei allen Berufsgruppen steht die palliative Haltung: die ganzheitliche Betreuung und der Erhalt der bestmöglichen Lebensqualität von Patienten, die unheilbar erkrankt sind. Das Team ist eine fachliche Ergänzung zu den behandelnden Ärzten, den sozialen Diensten und der Hauskrankenpflege. Das Angebot ist für die Patienten kostenlos.

Hintergrund In Kärnten gibt es drei spezialisierte mobile Palliativteams, die je nach Einzugsgebiet kontaktiert werden können: Klinikum Klagenfurt: Telefon: 0664/8193112

LKH Villach: Telefon: 04242/20863270

Krankenhaus St. Veit/Glan: Telefon: 0664/4624611

Ziel ist es, sofern medizinisch vertretbar und wenn die entsprechenden Betreuungsmöglichkeiten gegeben sind, Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung ein würdevolles Sterben im häuslichen oder gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Die Anforderung des mobilen Palliativteams erfolgt über die betreuende Fachabteilung im Krankenhaus, den Hausarzt, das Pflegeheim oder die Hauskrankenpflege.

Unterschiedliche Wartezeiten

Das Team vereinbart unmittelbar einen Erstkontakt, um die individuelle Situation und die Bedürfnisse zu erfahren und dementsprechend zu planen. Auch bei der ersten telefonischen Kontaktaufnahme wird bereits Unterstützung geboten. Die Einteilung der Termine sowie der Zeitaufwand für die Betreuung sind sehr unterschiedlich und hängen vom Bedarf des Patienten ab.

© Kabeg Positive Reaktionen zum mobilen Angebot auf der Palliativstation im Klinikum Klagenfurt

Zuletzt wurde Kritik am Palliativteam des Klagenfurter Klinikums laut. Ein schwerkranker Patient musste wochenlang auf einen Ersttermin warten und verstarb. Eine andere wurde wohl zu Hause von einem Palliativteam betreut, kurz vor ihrem Tod war aber keine Terminvereinbarung möglich und sie musste ins Spital eingeliefert werden, wo sie verstarb.

Grundsätzlich seien die Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen aber positiv, heißt es vonseiten der Kabeg. „Die Begleitung schwerkranker Menschen und ihrer Angehörigen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Wissen, Empathie und Einsatz erfordert. Das gesamte Team erhält viele Danksagungen für die schnelle, unkomplizierte Unterstützung“, erklärt die Stationsleitung am Zentrum für interdisziplinäre Schmerz- und Palliativmedizin im Klinikum Klagenfurt.