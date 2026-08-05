Seestüberl-Betreiber der Weststeiermark zufrieden mit Badesaison

Ob Hirzmann- oder Packer Stausee oder der Pibersteiner See: Die Hitzewelle lockt zahlreiche Badegäste an die Seen der Weststeiermark.

Fast jeden Tag Temperaturen über 30 Grad, die Sonne als ständiger Begleiter – das sorgt für regen Zulauf bei den Badeseen der Region. Ein Gradmesser dafür sind auch immer die Seestüberl-Wirte.

1 / 2 Der Hirzmann-Stausee .... © KLZ / Dunst

So wie Monika Kiedl. Seit 2004 betreibt sie das Buffet Seeblick am Hirzmann-Stausee in Edelschrott. „Aktuell sind um einiges mehr Gäste da. Gerade die Städter flüchten zu uns an den See und erzählen, dass sie es gar nicht mehr aushalten daheim“, erzählt die Wirtin. Ihr Buffet ist über die Region hinaus bekannt für die selbst geräucherten Forellen und Saiblinge, auch die hausgemachten Mehlspeisen locken Gäste an. „Jeden Kaffee bekommt man bei uns auch mit Hafermilch, das wird wirklich gut angenommen“, so Kiedl. Seit zehn Jahren verleiht sie außerdem Stand-up-Paddle-Boards, Kajaks und Tretboote. Neu dazugekommen sind vier E-Bike-Ladestationen direkt beim Buffet. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr.

© KLZ / Jakob Kriegl Monika Kiedl

Packer Stausee: Viele Gäste – aber weniger als früher

Idyllisch am 0,6 Quadratkilometer großen Packer Stausee liegt wiederum der „Seetreff“. Betrieben wird das Buffet seit 19 Jahren von Maria Kormann-Klement und ihrem Mann Josef. „Wer schon früher viel am See war, wird sich noch an Frau Schlatzer erinnern können – eine Wirtin, die jeder kannte“, erzählt Kormann-Klement. Als sie aufhörte, übernahm die gebürtige Packerin. Dann wurde die Terrasse gebaut, seither ist der Seetreff neben dem Panoramablick „auch für die hausgemachten Cremeschnitten und den Apfelstrudel meines Mannes bekannt“, schmunzelt die Inhaberin. Daneben stehen noch Pizza, Toast, Frankfurter, Käsespätzle oder Salat auf der Speisekarte.

1 / 2 Idylle am Packer Stausee – im Hintergrund ist das Buffet „Seetreff“ zu sehen © Herbert Raffalt

Das Ehepaar hat schon viele Sommer am Stausee erlebt – wie blicken die beiden auf den heurigen? „Zufrieden sind wir auf jeden Fall“, sagt Kormann-Klement, „wir haben viele Gäste. Gefühlt sind aber weniger Menschen am See, als es bei Hitzewellen in anderen Sommern der Fall war.“ Ihre Vermutung: „Dass die Abfahrt Modriach gesperrt ist und auf der Autobahn in diesem Bereich gerade viel Stau und Blockabfertigung herrscht, wirkt sich schon aus.“ Im August ist der Seetreff noch sieben Tage die Woche jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bis 26. Oktober dann von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Dritte Saison am Pibersteiner See für Heinz Ofner

Seit zwei Jahren, als der Pibersteiner See der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurde, betreibt Heinz Ofner dort das Seestüberl „Heinzis See la vie“. Von 8 bis 20 Uhr ist der See zugänglich, dann ist auch Ofner da und verköstigt die Badegäste. Die Hitze ist aber nicht automatisch mit großem Andrang gleichzusetzen, erzählt er: „Wenn es zwei, drei Tage in Folge zu heiß ist, merkt man, dass weniger Menschen kommen.“ An anderen Tagen sei überraschend viel los, „Vorhersagen treffen kann man aber eigentlich nicht“, berichtet Ofner.

© KLZ / Robert Preis Heinz Ofner

Zufrieden ist er aber mit der bisherigen Saison. „Vor allem macht es Spaß“, sagt der Gastwirt. „Natürlich ist es anstrengend, bei diesen Temperaturen zu arbeiten, aber mit den Gästen ist es einfach immer lustig.“