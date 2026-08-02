Sommer wie früher? Die Klimakrise checkte längst ein

Riesige Flächen, die abbrennen, Hitzewellen, die im Mai beginnen, Dürre allerorts: Die klimatischen Entwicklungen werfen uns bedrohliche Botschaften längst vor die Füße.

Der Sommer, der historisch früh auf Hochtouren kam, ist noch lange nicht vorüber – und hinterlässt viele längst keuchend, schwitzend und beunruhigt. Europa fängt an diversen Ecken und Enden Feuer, die klimatischen Fehlentwicklungen machten riesige Brände in Frankreich und Spanien viel wahrscheinlicher. Die Dürre lässt weite Landstriche austrocknen und setzt den Flüssen von Rhein bis Donau schwer zu. Selbst im Juni gab es in Europa mancherorts schon über 38 Grad. Die Zwischenbilanz ist verheerend, die Debatte erhitzt.

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Was vor wenigen Jahrzehnten noch Drehbuch für einen dystopischen Kinofilm gewesen wäre, ist Jetzt und Hier: Experten des Wegener Centers für Klima und Globalen Wandel in Graz konstatieren die „stärkste jemals registrierte Hitzewelle“. Wer noch den Weg in den Süden sucht, wird seine Definition von Urlaubsfreuden vermutlich revidieren müssen: Die Klimakrise checkte ein. Die Tendenz zu längeren und intensiveren Wetterperioden wie diesen ist nicht zu leugnen und auch nicht zu verhandeln. Extremhitze sei längst kein Ausnahmeereignis mehr, sondern „eine der größten sozialen und gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit“, hält etwa Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, fest.

War das Sinnieren über einen „Sommer von früher“ meist eine Übung in persönlicher Nostalgie, scheint es inzwischen auch wissenschaftlich belegt: Es gibt ihn so nicht mehr.“

Sich die Entwicklung schönzureden, wenn man sich Tag für Tag gegart fühlt, wird zu sinnloser Routine. War das Sinnieren über einen „Sommer von früher“ meist eine Übung in persönlicher Nostalgie, scheint es inzwischen auch wissenschaftlich belegt: Es gibt ihn so nicht mehr.

Sich in Fatalismus zu ergeben oder darauf zu bauen, dass auf eine Schockstarre wieder normalere Sommer folgen, hilft freilich auch nicht weiter. Hundsmonate wie diese werden keine Ausnahmen sein, man kann und muss sie aber auch als finale Warnschüsse nehmen und mit Kraft und Sinn für Realität entgegensteuern. Kollektives Verantwortungsbewusstsein ist keine Stärke der Menschheit – an ihrer Fähigkeit zur Adaption anzusetzen, scheint noch realistischer: „Wege entstehen, indem wir sie gehen“, lautet ein gut passender Slogan des erwähnten Wegener Centers.

Die Entwicklungen werfen uns die Botschaft vor die Füße. Uns allen. Augen zuzumachen und auf Besserung zu hoffen, wird nicht helfen.“

Wo bleiben Mut und Wille zur ausreichenden Renaturierung, die noch immer bloß ein schönes Wort im Klimapolitik-Vokabular ist? Dass Europa alleine das Weltklima nicht retten kann, darf keine Ausrede sein, während das Pariser Klimaziel am flimmernden Horizont dahinzieht. Die Infrastruktur des Kontinents ist auf Sommer wie diese offenkundig nicht ausgelegt: Mit Klimaanlagen in Gebäuden und Autos wird es nicht getan sein, wenn man Schritte vor die Türe setzen will und muss.

Für Wissenschaftler steht der Konnex zwischen dieser Hitzewelle und Folgen eines kollektiven klimapolitischen Versagens über Jahrzehnte mittlerweile außer Frage. Das Klima in der Krise ist der Absender, das Wetter der Bote – und letzteres liefert wirklich keine leisen Signale mehr: Die Entwicklungen werfen uns allen die Botschaft vor die Füße. Augen zuzumachen und auf Besserung zu hoffen, wird nicht helfen.