„Wie ein Orden“: Kärntner Flugretter bekommen eigenen Film

Die Flugretter von Fresach stehen sonst selten im Rampenlicht – jetzt bekommen sie einen ganzen Film gewidmet. Bei der Premiere in Wien gab es dafür viel Applaus der 130 hochkarätigen Gäste.

Die ARA Flugrettung feiert in wenigen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen – und hat schon jetzt ein besonderes Geschenk bekommen. Bei einer Premiere im Wiener CineCenter am Fleischmarkt wurde vor rund 130 geladenen Gästen – einem hochkarätigen (Mediziner-)Publikum – ein Kurzfilm über die Kärntner Flugretter vorgestellt, der unter die Haut geht.

1 / 4 Voller Kinosaal bei der Premiere © Ara Flugrettung

Drei Tage lang mit an Bord

Produziert hat ihn die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK). Drei Tage lang begleitete Intensivmediziner Adrian Bolnberger vom Wiener AKH mit seinem Team die Besatzung des Rettungshubschraubers RK-1 in Fresach bei ihrem Alltag. Entstanden ist daraus ein knapp halbstündiger Film mit dem Titel „Die ARA Flugrettung – Menschen, Geschichten, Emotionen“, der ganz bewusst die Menschen hinter den Einsätzen zeigt.

Kein Sensationsfilm, sondern ein Blick hinter die Kulissen

„Es ging uns um einen Blick hinter die Kulissen. Wir haben uns sehr bewusst auf die Menschen und Emotionen fokussiert, ohne dabei Patienten und ihre teilweise dramatischen Schicksale ins Bild zu zerren“, erklärt ÖNK-Präsident Mario Krammel, der auch Chefarzt der Wiener Berufsrettung ist. Sein Fazit: „Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen.“

Für ARA-Geschäftsführer Thomas Jank ist der Film mehr als nur ein Imagevideo – für ihn ist er eine Art Auszeichnung für die eigenen Leute: „Dieser Film holt unsere einzigartigen Mitarbeiter und ihre hochprofessionelle Tätigkeit fernab von Sensationsgier und Effekthascherei vor den Vorhang.“ Dass eine so renommierte Institution der Notfallmedizin mit derartiger Leidenschaft über die Arbeit der Crews berichtet, sei zugleich ein Zeichen dafür, welchen Stellenwert sich die ARA im österreichischen Flugrettungswesen mittlerweile erarbeitet habe.