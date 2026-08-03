Organisierter Sport fordert, dass Teile von etwaiger Mehreinnahmen wie im Gesetz vorgesehen auch in den österreichischen Sport fließt.

Die Begutachtungsphase des neuen Glücksspielgesetzes ist bereits vorüber. Klar ist, dass das Glücksspielmonopol in Österreich fallen wird, die Einschränkung des Marktes auf die Österreichischen Lotterien als einzigen Anbieter ist nicht mehr zeitgemäß. Mit der Reform einher gehen zahlreiche Maßnahmen, die die Sicherheit von Spielern und Anbietern gewährleisten sollen. Die Hürden, um in den Markt zu kommen, die Maßnahmen, um zugleich die Abwanderung in den Schwarzmarkt zu unterbinden, und die Anforderungen an die Anbieter in puncto Prävention und Spielerschutz wurden breit diskutiert, nach der Begutachtung ging der Gesetzesentwurf Mitte Juli zurück an den Finanzminister, das Gesetz soll spätestens ab 1. 1. 2029 umgesetzt werden.

Auf den ersten Blick könnte bei all diesen Diskussionen der österreichische Sport entspannt zuschauen. Auf den zweiten aber ist in diesem Land der Sport unmittelbar mit dem Glücksspiel verbunden, wird doch die Besondere Bundessportförderung aus den Einnahmen des Glücksspiels gespeist. Im Paragraphen 20 heißt es: „Der Bund stellt für Zwecke der Sportförderung (...) jährlich einen Betrag von 120 Millionen Euro aus den Abgabenmitteln des Konzessionärs nach § 14 zur Verfügung. Dieser Betrag erhöht sich jährlich, erstmals im Jahr 2024, in dem Ausmaß, in dem die glücksspielrechtlichen Bundesabgaben des Konzessionärs nach § 14 im Vorjahr gegenüber dem vorletzten Jahr gestiegen sind.“

Diese Dotierung wurde in Zeiten der Krise von der Bundesregierung teilweise bereits reduziert und auch, wenn die Förderung in diesem Jahr wieder auf der gesetzlich vermerkten Mindesthöhe angekommen ist, „die Inflationsanpassung etwa ist ausgeblieben“, sagt Hans Niessl, Präsident von Sport Austria und damit gewissermaßen oberster Vertreter des organisierten österreichischen Sports. Die Bundes-Sportorganisation, wie sie ursprünglich hieß, stellt sich damit an die Spitze zahlreicher Verbände und Dachverbände, die diese Reform auch als Chance sehen, dem in Österreich chronisch unterdotierten Sport eine Frischzellenkur zukommen zu lassen. „Wir sind ein Sportland, aber sicher keine Sportnation“, sagt Niessl, „wir aus dem Sport wollen einen Beitrag dazu leisten, dass wir das werden. Dafür braucht man aber auch die nötigen Mittel.“

© APA / Hans Klaus Techt Sport-Austria-Präsident Hans Niessl

In der jüngeren Vergangenheit wurde just im Bereich des Spitzensports oft Norwegen als „Best Practice“, als leuchtendes Beispiel genannt, was auch eine kleine Nation im internationalen Vergleich erreichen kann. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Skandinaviern und Österreich besteht schon im Gelingen, Kinder und Jugendliche in den Sport zu bekommen. „In Norwegen sind rund 50 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sportlich aktiv, bei uns sind es gerade einmal 25 Prozent.“ Ein Mittel, um diesen Prozentsatz zu steigern, wäre die Einführung der im Parlament schon vor Jahrzehnten einstimmig beschlossenen täglichen Bewegungseinheit. „Dafür etwa könnten Mehreinnahmen verwendet werden“, sagt Niessl. Wobei es ohnehin verwundert, dass die Maßnahme, den Kindern in den Schulen auch Bewegung schmackhaft zu machen, aus dem Sport und nicht aus dem Unterrichts- oder gar Gesundheitsministerium finanziert wird. Auch das eine österreichische Eigenheit.

Ein Teil des norwegischen Erfolgs speist sich auch aus den Mitteln, die aus dem Glücksspiel in den organisierten Sport fließen. Sind es, bei vergleichbarer Einwohnerzahl, in Österreich aber eben die 120 Millionen Euro aus dem Glücksspiel, werden in Norwegen rund 376 Millionen Euro aus dem Glücksspiel in den Sport umgeleitet. „Wir im Sport tun ja auch viel für die Gesellschaft, das geht weiter über Bewegung und Gesundheit hinaus. Sport ist der Kitt unserer Gesellschaft“, sagt Niessl.

Dabei geht es gar nicht darum, alle zu erwartenden Mehreinnahmen aus diesem Sektor nach der Liberalisierung für den Sport zu beanspruchen. Und diese Einnahmen, so schrieb etwa Sportunion-Präsident Peter McDonald in einer Stellungnahme zu dem neuen Gesetz, belaufen sich „laut ökonomischen Studien auf Einnahmen in Milliardenhöhe.“ Niessl merkt an: „Die Sportförderung ist ja auch an die Höhe der Umsätze gekoppelt. Wir fordern nur, dass wir auch unseren prozentuellen Anteil an den Mehreinnahmen bekommen.“ Durch die Dynamisierung der Einnahmen soll auch das Problem umgangen werden, das durch die Fixierung des Betrags im Gesetz entstanden ist, wie der Sportunion-Präsident McDonald unterstreicht: „Die oft zitierte Erhöhung der Bundessportförderung von 80 Millionen auf 120 Millionen Euro im Jahr 2023 hat sich bei genauer Betrachtung erheblich relativiert: Inflationsbereinigt entspräche ein Betrag von 80 Millionen Euro aus dem Jahr 2011 mit Mai des Jahres 2026 bereits rund 125,4 Millionen Euro.“

Wer die gesellschaftliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Leistung des organisierten Sports anerkennt, sollte den Sport auch angemessen an jenen zusätzlichen Einnahmen beteiligen — ASVÖ-Präsident Peter Reichl

Auch wenn die 370 Millionen Euro, die es in Norwegen für den Sport gibt, hierzulande illusorisch scheinen, so hofft man doch zumindest auf die Einsicht der Politik, die Mehreinnahmen auch in Teilen dem Sport zugänglich zu machen und damit auch anzuerkennen, dass der Breitensport nicht nur Basis der Spitze ist, sondern über Umwegrentabilitäten als Gesundheitsvorsorge und beste Prävention auch nicht nur symbolisch wertgeschätzt wird, sondern auch finanziell mitgedacht wird. „Wer die gesellschaftliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Leistung des organisierten Sports anerkennt, sollte den Sport auch angemessen an jenen zusätzlichen Einnahmen beteiligen, die durch die Reform des Glücksspielwesens und durch die wirtschaftliche Nutzung sportlicher Wettbewerbe erzielt werden“, erklärte etwa ASVÖ-Präsident Peter Reichl.

Wobei allen klar ist, dass die Reform des Glücksspielgesetzes und das Ende des Monopols der Lotterien nur ein erster Schritt ist: Der organisierte Sport wünscht sich etwa, dass auch die Einnahmen aus Sportwetten künftig in Teilen wieder in den Sport fließen, um infrastrukturelle wie auch andere Mankos im „Sportland Österreich“ beheben zu können. Und um tatsächlich den Prozess zu unterstützen, aus dem Sport-Land irgendwo doch eine Sport-Nation zu machen.