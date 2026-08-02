"Pannonic Salt": Der Seewinkel kämpft um seine Sodalacken

Die Sodalacken im burgenländischen Seewinkel werden immer weniger. Vor 150 Jahren waren es noch rund 180, mittlerweile sind es nur mehr 40, "die allesamt in einem schlechten Zustand sind", betonte Johannes Ehrenfeldner, Direktor des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel, im APA-Interview. Mit ihrer Erhaltung beschäftigt sich derzeit das LIFE-Projekt "Pannonic Salt". Lösungsansätze sind unter anderem Wehranlagen, Beweidung und eine möglichst wasserschonende Landwirtschaft.