Die Kombination aus Urlauberkolonnen und Straßenbaustellen geht nicht überall reibungslos vonstatten: Am Samstag brauchen Autolenker vielerorts Geduld.

Nicht nur österreichweit warnten die Experten des Autofahrerclubs Öamtc vor einem ziemlich kniffligen Wochenende: Der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg werde am 1. August das Aufkommen auf den Autobahnen massiv erhöhen – dabei jedoch auf eine Sperre der Fernpassstrecke (B179) und des Hahntennjochs (L246) wegen Protestkundgebungen treffen. Also sei auf den Ausweichrouten mit „kilometerlangen Staus und erheblichen Verzögerungen“ zu rechnen. Auch allen Steirerinnen und Steirern auf dem Weg nach Kärnten bzw. in den Süden wurde so manches Geduldsspiel prophezeit.

„Überlastung im Urlauberverkehr“

Zu recht, wie sich nun zeigt: Immer wieder geht es an diesem Samstag nur sehr zähflüssig voran, vielfach verliert man auch bis zu 60 Minuten im Stau. So meldete die Antenne Steiermark um kurz nach elf Uhr eine „Überlastung im Urlauberverkehr“ auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Spielfeld, daher komme es vor dem Schartnerkogeltunnel und dem Gratkorntunnel-Nord zu Blockabfertigungen. Zudem sorgte zunächst am Samstagvormittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen Graz-West und Kalsdorf für Stau – kurz vor 13 Uhr ist es dann ein Unfall zwischen Seiersberg und Schachenwald, der angesichts der gesperrten linken Fahrspur gar für einen Zeitverlust von 40 Minuten verantwortlich ist.

Blockabfertigung

Die Asfinag wiederum hat unter anderem für die A2 Südautobahn in Richtung Klagenfurt schlechte Nachrichten: „Zwischen Steinberg (km 207.0) und ST/K Landesgrenze, Tunnel Herzogberg, Blockabfertigung, 1.8 km Stau“, heißt es bei den aktuellen Meldungen am Samstagvormittag. Damit nicht genug: Innerhalb von Kärnten kommen noch Verkehrsverzögerungen wegen des Villacher Kirchtages dazu.