Stau auf Karawankenautobahn wegen Urlauberreiseverkehr

Reisewelle Richtung Süden: Wie zu befürchten, kam es ab Samstagvormittag zu ersten Staus und Verkehrsverzögerungen im Urlauberreiseverkehr.

Die Autofahrerclubs haben im Vorfeld empfohlen, den Samstag nach Möglichkeit als Reisetag zu meiden. Daran haben sich nicht alle gehalten, wie aktuelle Bilder von der Karawankenautobahn A11 in Kärnten beweisen. Wie zu erwarten kommt es bereits zu ersten Staus und Verzögerungen auf der Fahrt Richtung Süden. „Der Stau auf der Karawankenautobahn reicht mittlerweile von der Mautstelle zurück bis zur Abfahrt St. Jakob“, berichtet ein Augenzeuge der Kleinen Zeitung. Starken Reiseverkehr und Zeitverzögerungen bis zu einer Stunde meldet der Öamtc.

Auch auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg Richtung Villach zwischen Pongau und Lammertal gibt es Stau und Zeitverlust von bis zu einer Stunde. Auf der Tauernautobahn zwischen Villach West und Villach-Ossiacher See wird in beiden Richtungen Stau und Blockabfertigung gemeldet. Das ÖAMTC-Verkehrsservice aktuallisiert die Berichte über die Verkehrslage regelmäßig.

Ferien für deutsche Schüler

© Sobe Stau-Stehen auf der Karawankenautobahn

Der Reiseverkehr ist kein Wunder. Rund 3,2 Millionen Schülerinnen und Schüler aus Bayern und dem westlich davon gelegenen Baden-Württenberg starten nämlich in die Sommerferien. Wegen der Sperre der Fernpassstraße verlagert sich das Verkehrsaufkommen noch mehr auf die Tauern- und Karawankenautobahn

Villacher Kirchtag

Innerhalb von Kärnten kommen noch Verkehrsverzögerungen wegen des Villacher Kirchtages dazu. Zur Erinnerung: Die Kärntner Linien bieten mit dem Kirchtagsbus verlängerte Betriebszeiten bis spät in die Nacht. Auch die ÖBB-S-Bahn-NightLine fährt zusätzliche Spätverbindungen, unter anderem nach Klagenfurt, Spittal und Hermagor. Wer den offiziellen Kirchtagsherz-Anstecker trägt, kann viele dieser Sonderverbindungen kostenlos nutzen. Zusätzlich stehen Tourismus-Shuttles vom Faaker See und vom Ossiacher See zur Verfügung.