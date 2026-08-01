Nach einer Woche voller Brauchtum, Musik und hochsommerlicher Temperaturen bildete der große Trachtenfestzug am Samstag den Höhepunkt des Villacher Kirchtags. Organisatoren ziehen erste Bilanz.

Am Samstag fand der unbestrittene Höhepunkt des 81. Villacher Kirchtags statt: der große Trachtenfestzug. Rund 60 teilnehmende Gruppen aus Österreich und den Nachbarländern des Alpen-Adria-Raumes sowie internationale Volkstanzgruppen und zahlreiche Blasmusikkapellen zogen durch die Villacher Innenstadt und präsentierten einmal mehr eindrucksvoll die Vielfalt des Brauchtums im Alpen-Adria-Raum. Tausende Besucherinnen und Besucher entlang der Strecke zeigten sich begeistert von den Trachten und Tanzeinlagen. Die im Vorfeld viel diskutierten Pferde der Bauerngman blieben am Samstag ebenso unauffällig wie souverän. Vom Wirbel um den vermeintlichen „Pferde-Psychotest“ war beim Festzug nichts mehr zu spüren. Mensch und Tier meisterten den Umzug routiniert. Einen Wermutstropfen gab es dann aber doch: Die langen Stehzeiten für die Trachtengruppen. Durch die Darbietungen vor der Ehrentribüne kam es immer wieder zu minutenlangen Staus.

1 / 3 Die Pferde der Bauerngman zeigten sich von ihrer besten Seite © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Alle Fotos vom Trachtenumzug

1 / 143 Villacher Kirchtag 2026 Trachtenumzug © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Nachdem das Kirchtagsgelände am Freitagnachmittag aufgrund einer Gewitterwarnung für rund zwei Stunden geräumt und evakuiert werden musste, zeigte sich der Kirchtagssamstag während des Umzugs wettertechnisch von seiner besten Seite. Bei Sonnenschein, vereinzelten Wolken und Temperaturen um die 30 Grad konnte der Festzug planmäßig über die Bühne gehen. Zahlreiche Ehrengäste verfolgten den Festakt von der Ehrentribüne aus, darunter Bürgermeister Günther Albel, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Landeshauptmann Daniel Fellner mit Stellvertreterin Gaby Schaunig und Landesrätin Beate Prettner (alle SPÖ), Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), zweiter Landtagspräsident Christoph Staudacher (ÖVP) sowie die Abgeordneten zum Nationalrat Yannick Shetty (Neos), Petra Oberrauner (SPÖ) und Wendelin Mölzer (FPÖ).

1 / 2 Auf der Ehrentribüne nahmen unter anderem Landeshauptmann Daniel Fellner und Landesrätin Beate Prettner Platz © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

„Tausend Momente“ und eine positive Bilanz

Die Bilanz nach einer intensiven Festwoche fällt positiv aus: Sowohl die Kirchtagsorganisatoren rund um Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser und Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler als auch die Einsatzkräfte zeigen sich zufrieden mit dem Verlauf des 81. Villacher Kirchtags, der bis Redaktionsschluss ohne gröbere Zwischenfälle über die Bühne ging. Sandriesser sprach von einem gelungenen Fest mit vielen besonderen Momenten: „Unser heuriges Motto ‚Tausend Momente, ein Fest‘ ist voll aufgegangen. Ziel war es, den Besucherinnen und Besuchern zahlreiche besondere Erlebnisse zu bieten, das ist uns gelungen.“ Trotz der großen Herausforderung durch die Hitze habe der Kirchtag vor allem an den lauen Abenden für volle Plätze und beste Stimmung gesorgt.

Es war ein fulminanter Kirchtag! — Gerda Sandriesser

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung Sind Teil des Kirchtagsteams: Gerda Sandriesser und Christian Kohlmayer

Besonders erfreut zeigte sich Bechler über die durchwegs positive Stimmung. Auch die inhaltlichen Schwerpunkte des heurigen Kirchtags, etwa der Fokus auf die Kärntner Täler bei Musik, der großen Modenschau und dem Gstanzlsingen, seien beim Publikum sehr gut angekommen.

Auch die Rückmeldungen der Einsatzkräfte fallen positiv aus. Das Rote Kreuz verzeichnete bis Samstagabend insgesamt 95 Versorgungen und damit weniger Einsätze als im Vorjahr. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 45 Fahrzeuge standen während der gesamten Kirchtagswoche im Einsatz. Die häufigsten Einsatzgründe waren Alkoholisierungen sowie einige Schnittverletzungen. Insgesamt habe sich die Zahl der hitzebedingten Einsätze in Grenzen gehalten, bilanziert Rettungskommandant Robert Esterl.

Die häufigsten Einsatzgründe waren Alkoholisierungen. — Robert Esterl , Rettungskommandant

Eine positive Zwischenbilanz zieht auch die Polizei. Laut Stadtpolizeikommandant Erich Londer wurden bis Redaktionsschluss zwei Sachbeschädigungen und zwei Diebstähle angezeigt, wobei erfahrungsgemäß noch Anzeigen nach Ende der Veranstaltung einlangen können. Auffällig sei vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Gastronomiebetrieben gewesen, die Sperrstunden seien konsequent eingehalten worden. Insgesamt habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die klassischen Delikte wie Diebstahl, Sachbeschädigung oder Suchtmitteldelikte bewegten sich auf dem Niveau des Vorjahres beziehungsweise seien teilweise sogar rückläufig. Lediglich die Zahl der Verwaltungsanzeigen sowie der Übertretungen nach dem Jugendschutzgesetz seien gestiegen. Für den Villacher Kirchtag wurden täglich zwischen 50 und 80 Polizistinnen und Polizisten in Zwölf-Stunden-Diensten eingesetzt.

Übertretungen nach dem Jugendschutzgesetz sind stark gestiegen. — Erich Londer , Stadtpolizeikommandant

Der Blick richtet sich jetzt bereits auf den 82. Villacher Kirchtag. Für Sandriesser wird dieser ein besonderer sein: 2027 wird sie ihren zehnten Kirchtag als Obfrau des Kirchtagsvereins verantworten – ein deutliches Zeichen dafür, dass sie den Weg des größten Brauchtumsfestes Österreichs auch in Zukunft maßgeblich mitgestalten will.