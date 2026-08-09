Hitzphasen mit plus 33 Grad sind wie dafür geschaffen, einen Tag lang überhaupt nichts zu erleben.

Schon die zweite Woche befindet sich diese Kolumne im Ferienmodus, damit müssen wir jetzt zurechtkommen, Sie und ich. Festzustellen ist, dass es sich in Osttirol gut aufhalten lässt, sogar bei über 30 Grad. Damit hätte ich nicht gerechnet.

Der Aufenthalt ist herkunftsgetrieben. Wie an dieser Stelle bereits einmal erwähnt, war der eigene Mann nach meinem Wissen nie ein Heimwehkind, aber einmal im Jahr muss er in der alten Gegend nach dem Rechten sehen. Soll er, soll er. Mir hat er unvorsichtigerweise das vorletzte Mal einen See gezeigt, der zwischen Fels und Nadelwald in der Gegend herumliegt wie ein besonders schön gefasster Smaragd, und seither will ich ihn unbedingt bebaden und abgesehen davon dort überhaupt einmal einen Tag lang bitte überhaupt nichts erleben.

Ein besonders schön gefasster Smaragd

Hitzephasen mit plus 33 Grad sind dafür wie geschaffen, und weil der Mann sich lieber eine gut gekühlte Ausstellung ansehen will, setzt er mich am Seeufer ab. Mit sechs Pfirsichen und einem dicken Buch ist man für den Ereignislevel Null bestens gerüstet, und falls die gut gekühlte Thermosflasche nicht reichen sollte, hat der See Trinkwasserqualität.

Unter einer alten Kiefer, die ihre Äste übers Wasser streckt, ist der perfekte Platz noch frei; sie wirft mir ein paar Nadeln auf den Bauch, verhält sich ansonsten aber gastfreundlich und spendiert echten 1A-Schatten. Von nicht sehr weit weg weht es Freibadgeräusche herüber: Halbwüchsigengequietsche, Arschbomben. Von links und rechts starker SUP-Verkehr, eine Entenmutter bringt ihren Kindern bei, wie man fachgerecht schwimmt und schnattert; unter der Wasseroberfläche wedeln Rotfedern aufgeregt mit ihren feschen Flossen, einmal zieht gut sichtbar ein, man kann es nicht anders sagen, Mordswaschel von Schuppenkarpfen vorbei.

Eine junge Ente, offenbar stark kurzsichtig, äst sich durchs Ufergras heran und macht konsterniert kehrt, als sie sich den Schnabel an meiner Wade stößt. Eine schwarze Wolke zieht heran, lässt lustlos ein paar dicke Tropfen fallen und verzieht sich wieder. Ich gehe dreimal schwimmen, setze mich mit Schwung auf meine Sonnenbrille, lese ein Kapitel in meinem Buch, lese es noch einmal, weil mir die Hitze den Verstand zugecremt hat, und lege das Buch weg. Aufs Wasser schauen reicht.

Was soll man sagen: ein großartiger Tag. Meine Sonnenbrille hätte gegen dieses unkritische Urteil vermutlich starke Einwände, aber die ist jetzt ja kaputt und hat nichts mehr mitzureden.