Seit zehn Jahren begleitet Angelika Schwilk als Hospizbegleiterin des Roten Kreuzes Menschen in ihrer letzten Lebensphase und schenkt auch Angehörigen Zeit, Ruhe und Halt.

Wenn Familien eine Pause brauchen, Angehörige Kraft schöpfen müssen oder ein Mensch in seiner letzten Lebensphase nicht allein sein soll, ist Angelika Schwilk aus Mitschig in Hermagor da. Seit zehn Jahren begleitet die 65-Jährige Menschen ehrenamtlich als Hospizbegleiterin des Roten Kreuzes Hermagor. Sie ist derzeit die einzige Hospizbegleiterin des Roten Kreuzes im Bezirk. Zum Ehrenamt fand sie Ende der 1990er-Jahre. Nach sieben Jahren in Deutschland kehrte sie mit ihrem Mann nach Kärnten zurück. Weil dieser sich beim Roten Kreuz engagierte, schloss sie sich ebenfalls der Organisation an.

Nach einer Familienpause kehrte sie 2015 als Flüchtlingshelferin zurück. Ein Jahr später absolvierte sie die Ausbildung zur Hospizbegleiterin, später folgten jene zur Trauerbegleiterin und für die Krisenintervention. Heute ist sie Hospizkoordinatorin sowie gemeinsam mit Christina Warmuth Freiwilligenreferentin in Hermagor. Derzeit betreut sie zwei Klienten und verbringt mehrere Stunden mit ihnen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Tun, sondern das Dasein. „Man ist für den Menschen da und schenkt seine Zeit. Außerdem unterstütze ich die Angehörigen, damit sie einmal Arzttermine erledigen oder einen freien Nachmittag haben“, sagt Schwilk.

Nähe und Abschied

„Gewisse Ereignisse gehen einem schon nahe, aber man muss abschließen, sonst schafft man das nicht. Ich habe Gott sei Dank die Gabe, dass ich das kann. Ich vergesse die Leute nicht. Manchmal gehe ich auf den Friedhof, wenn jemand verstorben ist – aber eben für mich allein.“ Entscheidend sei, loslassen zu können, ohne zu vergessen. Für ihre Aufgabe brauche es „Einfühlungsvermögen, Ruhe, Zeit, Ausdauer – einfach einmal Stille aushalten und sich einfühlen, was dem Klienten fehlt“. Die Begleitung habe auch ihren Blick auf das Leben verändert. „Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn es so weit ist, ist es so weit.“ Was sie antreibt? „Es gibt mir so viel, wenn man die Leute begleitet und sie friedlich hinübergehen. Das erfüllt mich und gibt mir viel zurück.“

Neben ihrem Ehrenamt verbringt die Pensionistin Zeit mit ihren drei Kindern und den bald fünf Enkelkindern, engagiert sich in der Kirche, bastelt gerne und arbeitet stundenweise im Handel. Jungen Menschen möchte sie mitgeben: „Im Ehrenamt lernt man das Soziale. Man sieht viel und geht mit dem Leben ganz anders um. Wenn Eltern und Großeltern sozial sind, geht das auch auf die Kinder über. Das ist sehr wichtig für die Gesellschaft.“

Über die Organisation Die Hospiz- und Trauerbegleitung des Roten Kreuzes Kärnten begleitet schwer kranke, sterbende Menschen sowie deren Angehörige in belastenden Lebenssituationen. Die freiwilligen Hospizbegleiter schenken Zeit, hören zu und entlasten Familien – zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern. Voraussetzung für die Tätigkeit ist eine fundierte Ausbildung, die durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen ergänzt wird. Das Angebot ist für Betroffene kostenlos und versteht sich als wertvolle Ergänzung zur medizinischen und pflegerischen Versorgung.