Viel Hochprozentiges ist unter Osttiroler Getränken. Aber auch alkoholfreie Durststiller haben regionale Produzenten zu bieten. Gebraut wird nicht nur in Lienz.

„Unholde“ war auf dem Weg zum Kultgetränk als Aperol-Alternative

Kennen Sie das Lienzer Bussl? Das likörhaltige Mischgetränk ist in der Sonnenstadt gut bekannt. Den Getränkemarkt mischen auch Brauereien wie Geigenseer auf, während das Matreier Klammbräu ein Geheimtipp ist. Die längste Tradition hat das Hochprozentige: Obstbrände wie der Pregler sind bekannte Spezialitäten, für die die Naturbrennerei Kuenz Auszeichnungen erhält. Der „Osttiroler Pregler“ ist seit einigen Jahren, so wie die italienische Konkurrenz (Grappa), auch als „geschützte geografische Angabe“ anerkannt worden. Mit dem Kreativbüro Aberjung schuf man mit „Unholde“ unlängst ein neues Kultgetränk.

Trend zu alkoholfrei

Bei den aktuell hohen Temperaturen wird aber mehr zu Durstlöschern gegriffen. Im Juni brachte „Rothirsch Getränke“ aus Hopfgarten in Defereggen einen Bio-Hanfeistee auf den Markt. Zum Getränkesortiment zählen auch Limonaden wie „Wilde Hilde“, „Mara“, „Mizzi“ (Cola-Mix), „Oskar“ oder „Trixi“. Die Auswahl reicht von A wie „Adam“, dem gespritzten Apfelsaft, bis hin zur „Zilly“ (Zitrone).

In Lienz destilliert die Schwarzer Brennerei Raritäten aus Waldhimbeere, Vogel- und Elsbeere, aber auch den Tiroler Enzian. „Geister“ ruft man mit „Tschin“, „Dschin“, „Zitronengeist“ oder „Apfel mit Zitronengras“. In der Stadt braut Gösser aber auch das Bier, das im Alten Rathaus serviert wird, und das für den Osttiroler und Teile des italienischen Marktes bestimmt ist. Der Absatz von alkoholfreiem Bier ist auch hier ein Wachstumssegment.

Regionale „Kraftbiere“

Das Osttiroler Gösser soll sich, so Feinspitze, trotz gleicher Rezeptur durch das andere Wasser geschmacklich vom Leobener Märzen unterscheiden. Die 1900 gegründete Brauerei Falkenstein wurde 18 Jahre später von Gösser übernommen. Und das „Bürgerbräu Innsbruck“ kommt eigentlich auch aus Lienz.

1 / 3 Privatbrauereien werden immer beliebter, so auch das Geigenseer © Säumerei

Ausgezeichnet im Glas schäumen auch die Biere der Geigenseer Privatbrauerei aus Hopfgarten in Defereggen, wo Alkoholfreies, Helles, Zwickl, Weizen und Bock gebraut werden. Für das „Freisud“ gab es bei der Falstaff Beer Trophy 91 Punkte.

Für jeden Geschmack ein Getränk

Der Trend zum Gin Tonic zeigt sich auch anhand zahlreicher Osttiroler Varianten: Isel Gin, Virger Gin und mehr. Zurück zum veganen „Lienzer Bussl“: Erfinderin Verena Steiner kombiniert Hafermilch, Vanille und Wodka, warm oder kalt, ist es auch für Kaffee oder Desserts geeignet.

1 / 2 Verena Steiner aus Lienz mit ihrem „Lienzer Bussl“ © Azett Kommunikation

Zahlreiche Bauern bieten als Direktvermarkter ihre direkt gepressten Säfte an. Saisonal gibt es auf den Märkten und in Hofläden auch Zirbensirup, Fichtenspitzen-Sirup und mehr.

Alkoholfrei auch im Sektglas

Mit einem prickelnden Genuss meldet sich Naturbrennerei Kuenz aus Dölsach: 0,0 Volumenprozent landen mit „Frizzanti“ im Prosecco-Glas. Das Getränk aus Äpfeln, schwarzen Ribisel, Preiselbeeren, Kräutern und Gewürzen ist aktuell für den Tiroler Lebensmittelinnovationspreises unter den drei Finalisten. Für den Kuenzhof kann online unter www.liz.tirol/innovation2/lebensmittelinnovationspreis.at abgestimmt werden.

Beim Aperitivo würde sich das perfekt mit dem Produkt eines weiteren Finalisten ergänzen: Die „Tiroler Tschips“ aus heimischen Speisekartoffeln und Tiroler Alpensalz für „Knuspern mit Kchhhh....“, wie es mit einem Augenzwinkern heißt.

© Vinaria Rudolf Maria Schwarzer und Romana Felbar mit der Vinaria-Trophäe

Zurück zum Hochprozentingen: Die Schwarzer Brennerei wurde jüngst zur „Brennerei des Jahres“ bei der „Vinaria Trophy“ gekürt. Rudolf Maria Schwarzer ist eigentlich Steuerberater, aber eben auch leidenschaftlicher Schnapsbrenner, was in der Familie eine lange Tradition hat. Bei der aktuellen Hitze wird aber vor allem eines empfohlen: Wasser.