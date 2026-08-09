„Keine Kuh auf dem Eis“: Lehren aus Dänemarks Haushaltspolitik

Mit dem Sprichwort „Keine Kuh auf dem Eis“ meinen die Dänen, dass alles gut sei und kein Grund zur Sorge bestehe. Was macht das Königreich besser als Österreich und andere EU-Staaten?

Urlaube ermöglichen erhellende Einblicke in andere Länder. Schauen Sie einmal in Dänemark vorbei, da sind die Menschen spürbar zufrieden, ja sogar glücklich. Das hat viel mit dem Vertrauen der sechs Millionen Däninnen und Dänen in ihr eigenes Land und ihre politische Führung zu tun: Die Versorgung der Jungen funktioniere ebenso gut wie die der Alten und Kranken, das Land sei sicher, beim Klimaschutz gehe man voran, die positive Entwicklung zeige weiterhin nach oben, und einem selbst gehe es dabei immer besser.

Bürokratiebefreite Wirtschaft und konsequente Budgetpolitik

Dreh- und Angelpunkt sind der wirtschaftliche Erfolg und die Budgetpolitik. Dabei kann die dänische Wirtschaft nicht mehr als die österreichische, man lässt hier die Unternehmen einfach nur in Ruhe arbeiten und belastet sie nicht mit unnötigen Abgaben und Bürokratiehürden. Das Haushaltsgesetz im Königreich setzt klare Grenzen bei öffentlichen Ausgaben, die Kommunen bilanzieren ausgeglichen (Stand heute wird in Österreich weder eine Verwaltungsreform noch eine Entflechtung des milliardenteuren Kompetenzwirrwarrs zwischen Bund, Bundesländern und Gemeinden kommen). Seit zehn Jahren erwirtschaftet Dänemark einen Budgetüberschuss, zuletzt war es ein Plus von 18 Milliarden Euro (Österreich: minus 22 Milliarden), die Schulden betragen 113 Milliarden (Österreich: 431 Milliarden).

Das politische Geheimnis für diesen Erfolg ist an Einfachheit nicht zu überbieten. Die dänische Politik mutet der Bevölkerung vermeintlich unpopuläre Maßnahmen zu. Wie ein guter Chirurg argumentiert man: Ich muss jetzt ein wenig in das Fleisch schneiden, die Spritze und die Tage nach der Operation werden ein wenig wehtun, aber dann wird es besser gehen als zuvor. Und weil es tatsächlich besser wurde, fassten die Menschen Vertrauen in die Politik.

Wer macht den Wählern am besten ein X für ein U vor?

In vielen anderen Ländern Europas werden die Bemühungen bei weitem nicht ausreichen, um einen nächsten großen Wirtschafts- und Finanz-Crash zu verhindern. Im Gegenteil: Parteien der Mitte („Da wurtschteln wir uns schon irgendwie durch.“) und Populisten („Wir machen alles besser, weil anders.“) üben sich in einem existenzbedrohenden Wettlauf, wer den Wählern am besten ein X für ein U vormachen kann. Dies gilt zum Teil auch für Österreich.

„Wir wissen alle, was zu tun ist. Aber wir wissen nicht, wie wir danach wiedergewählt werden können.“ Jean-Claude Juncker, ehemaliger Präsident der EU-Kommission

Vielleicht aber wurde der letzte große Crash einfach nur vergessen. Ab 2007 lösten eine globale Finanzkrise und hohe Schuldenstände südeuropäischer Länder die Eurokrise aus. Schon Jahre zuvor hatte der damalige Premier Luxemburgs und spätere Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker das dicke Ende kommen sehen und eine treffsichere Analyse geliefert: „Wir wissen alle, was zu tun ist. Aber wir wissen nicht, wie wir danach wiedergewählt werden können.“

Auch Christian Stocker, Finanzminister Markus Marterbauer und Beate Meinl-Reisinger wissen, was heute zu tun ist, damit das Land morgen nicht vollends gegen die Wand fährt. Große strukturelle Reformen aber werden nicht umgesetzt. Warum nur?