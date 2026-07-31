Ärzte schlagen wegen der Hitze in steirischen Spitälern Alarm

Die steirischen Neos fordern auf Basis ihrer Landtagsanfrage von der Landesregierung Maßnahmen für Hitzeschutz ein.

Die unbarmherzige Hitze setzt den Menschen in den steirischen Spitälern zu. Nun kommt auch ein Hilferuf der Mediziner

Die ganze Steiermark stöhnt unter der Hitze, besonders leiden unter den Temperaturen aber offenbar Patienten und Personal in den Spitälern. Die Hitzebelastung sei dort ein drängendes Problem, auf das endlich reagiert werden müsse, fordert die Ärztekammer für Steiermark. Gerhard Posch, Obmann der Kurie „Angestellte Ärzte“ schlägt Alarm: „Die Hitze im Spital ist eine massive Belastung in der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten. Die Spitalsträger sind daher gefordert, gezielte und effektive Hitzeschutzmaßnahmen umzusetzen.“

© Ärztekammer/Furgler Ärztevertreter Gerhard Posch schlägt Alarm

In einer Umfrage der Kammer unter Medizinern gaben 74 Prozent an, „dass sie durch immer häufigere und längere Hitzeperioden im Berufsalltag stark oder sehr stark beeinträchtigt werden". Mehr als 28 Prozent der Ärztinnen und Ärzte berichten, dass es zum Zeitpunkt der Umfrage in ihrem Dienstzimmer über 30 Grad hatte. Bei einigen waren es sogar über 35 Grad. Besonders arg ist es auf Stationen und Dienstzimmern.

86 Prozent der Ärzte sagen: „Maßnahmen reichen nicht“

Dehydrierung, Kreislaufprobleme, Schlafstörungen – vor allem ältere Patienten leiden unter den hohen Temperaturen. Diese würden die Patientensicherheit gefährden und den Genesungsprozess erschweren, so die Einschätzung der befragten Mediziner. In Patientenzimmern und Wartebereichen werden teils Temperaturen von bis zu über 30 Grad gemessen. Rund 86 Prozent der Befragten sagen, dass die bisherigen Maßnahmen der Spitalsbetreiber nicht ausreichen: Oft gebe es nur Ventilatoren.

© APA/ERWIN SCHERIAU Neos-Chef Niko Swatek fordert einmal mehr Maßnahmen gegen die Hitze in Spitälern

„Bis zu 32 Grad in Patientenzimmern sind unzumutbar", stößt Neos-Chef Niko Swatek ins selbe Horn. Eine Neos-Landtagsanfrage an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl fördert zutage, dass man fast an allen Kages-Standorten an Hitzetagen unter extremen Temperaturen leide. Besonders betroffen sind Wagna, Deutschlandsberg und das LKH Oststeiermark. Swatek fordert einen verbindlichen Hitzeschutzplan.

Während Operationssäle, Intensivstationen und Räume mit medizinischen Großgeräten durchgehend gekühlt werden, fehle es in Patientenzimmern, Aufenthaltsräumen und Dienstzimmern an Gegenmaßnahmen. „Merkblätter, richtiges Lüften und einzelne Ventilatoren reichen bei mehr als 30 Grad nicht aus. Gesundheitslandesrat Kornhäusl muss rasch einen verbindlichen Hitzeschutzplan mit klaren Prioritäten vorlegen. Die Temperaturen in Patientenzimmern müssen systematisch erfasst, die Räume wirksam gekühlt werden.“ fordert Swatek.

Kages arbeitet an Verbesserungen

Der zuständige Landesrat verweist freilich auf die Zuständigkeit der Spitalsgesellschaft Kages. Und diese erhebt und prüft gerade die Installation weiterer Klimaanlagen an den jeweiligen Standorten. Zug um Zug würden bei Sanierungen auch weitere Maßnahmen wie Beschattung, Begrünung und eben Klimatisierung folgen, heißt es in der Anfragebeantwortung. Für die Erweiterung der Kühlung ganzer Standorte lägen aber keine präliminierten Kosten vor, heißt es abschließend.