Aus ungeklärter Ursache hatte ein junger Pkw-Lenker in der Hartberger Innenstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die gegenüberliegende Fahrbahn geraten.

Freitagmittag kam es zu einem Unfall in der Hartberger Ressavarstraße (B 54): Kurz nach der Volksbank, in Richtung Krankenhaus fahrend, verlor ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kreuzte mit seinem Auto die Fahrbahn und krachte auf der von ihm aus gesehen linken Seite in drei parkende Fahrzeuge. Der junge Mann konnte sein Auto noch selbst verlassen und wurde zur medizinischen Versorgung vom Notarztteam in das LKH Oberwart gebracht. Weitere Personen kamen im Zuge des Unfalls nicht zu Schaden.

Ursache unklar

Die genaue Unfallursache sei laut Polizeiinspektion Hartberg noch Gegenstand der Ermittlungen, vermutet wird derzeit allerdings ein medizinischer Notfall.

Die Freiwillige Feuerwehr Hartberg übernahm mit 13 Mann die Sicherung der Unfallstelle sowie gemeinsam mit dem ÖAMTC die Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Eine besondere Herausforderung sei laut Lukas Dornhofer, Hauptamtlicher der Feuerwehr Hartberg, die Aufrechterhaltung des Verkehrs gewesen, wird doch aktuell nur wenige hundert Meter entfernt eine Kreuzung der stark befahrenen Landesstraße saniert.