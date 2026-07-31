Nach über 15 Jahren intensiver Diskussion und Planung gewährleistet ein neuer Abschnitt des R8 die sichere Fahrt zwischen Pockhorn und Großkirchheim.

Der neue Abschnitt des Glockner Radwegs R8 beseitigt eine der gefährlichsten Stellen

Mehr als 15 Jahre lang wurde intensiv diskutiert und geplant, nun ist ein wichtiges Bauprojekt für das Obere Mölltal abgeschlossen: Der knapp ein Kilometer lange Lückenschluss des überregionalen Glockner Radwegs R8 im Bereich der Judenbrücke zwischen dem Ortsteil Pockhorn in der Gemeinde Heiligenblut und Großkirchheim wurde nach rund einem Jahr Bauzeit fertiggestellt und steht Radfahrern ab sofort als sichere Verbindung offen.

„Der neue Streckenabschnitt beseitigt eine seit vielen Jahren bestehende Gefahrenstelle, wertet den Radweg als überregionale Radroute für Einheimische und Gäste deutlich auf und stellt einen wesentlichen Baustein für die weitere Entwicklung des Radtourismus im Oberen Mölltal dar“, betont Heiligenbluts Bürgermeister Martin Lackner. Besonders erfreulich ist für ihn zudem, dass das anspruchsvolle Projekt erfolgreich unter den ursprünglich veranschlagten Planungskosten umgesetzt werden konnte.

© KK/Gemeinde Heiligenblut Karl Dullnig (Straßenmeister Winklern), Bürgermeister Martin Lackner, Norbert Lengfeldner (Straßenbauamt Spittal) auf dem neuen Radweg-Abschnitt

Geologisch schwieriges Gelände

In den Radweg selbst wurden etwa 430.000 Euro investiert. „Hinzu kamen noch Steinschlagschutz und Absturzsicherungen in diesem geologisch schwierigen Gelände. Das Ganze war bautechnisch herausfordernd und wurde deshalb auch so lang diskutiert“, erklärt Lackner, der bei der Eröffnung des Radwegabschnitts Straßenbaureferent Martin Gruber, dem Leiter der zuständigen Abteilung des Landes Kärnten, Volker Bidmon, für die fachliche Begleitung sowie dem Team rund um Straßenmeister Karl Dullnig ebenso wie Reinhard Schell und Norbert Lengfeldner vom Straßenbauamt Spittal dankte.

„Unser Ziel wäre es nun das Projekt Radweg weiter zu bearbeiten“, sagt Lackner. Von Pockhorn aus ist das Zentrum von Heiligenblut nämlich zwar mit dem Rad erreichbar, allerdings noch nicht asphaltiert und mit einem kleinen Schiebestück über Zlapp gespickt.