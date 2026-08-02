„Seit der Volksschule nie mehr im Zeughaus? Das ist der Klassiker“
Bettina Habsburg-Lothringen leitet eine der wichtigsten Tourismusattraktionen in Graz, das Landeszeughaus. Warum man auch als Einheimischer immer wieder hereinschauen sollte, und was uns die Waffenkammer über Frieden erzählen kann.
Frau Habsburg-Lothringen, das Zeughaus ist eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt. Ein Großteil der Grazerinnen und Grazer – ich selbst eingeschlossen – hat es aber trotzdem zuletzt in der Volksschule besucht …
Bettina Habsburg-Lothringen: Das ist der Klassiker, wir hören das oft von Leuten bei Führungen, dass sie zuletzt mit der Schule hier waren. Ich kann das verstehen, man hat das Gefühl, dass man es abhaken kann, weil sich hier in diesen Räumen ja nichts verändert.
Aber ich nehme an, Sie können uns trotzdem gute Gründe nennen, warum man wieder einmal kommen sollte, oder?
Es ist natürlich die größte historische Waffenkammer der Welt und eines der zentralen Denkmäler unserer Landesgeschichte. Ich glaube aber auch, dass man immer anders auf so etwas schaut, immer mit dem Hintergrund der eigenen Lebenssituation. Von daher zahlt sich das auf jeden Fall aus, wiederzukommen.
Wie man auch gerade merkt, ist das Publikum sehr international. Von woher kommen die Menschen ins Zeughaus?
Wir hatten letztes Jahr 60.000 Besuchende. Es gibt sehr viele Vermittlungsangebote auf Deutsch und Englisch, speziell für junge Leute, sonst haben wir Begleitbroschüren in 13 Sprachen, Chinesisch und Japanisch kommen noch dazu. Tschechisch und Polnisch sind gerade vergriffen, die fahren am Weg ans Meer hier vorbei. Wie mir die Kollegen am Eingang gerade gesagt haben, fehlen unter den US-Staaten nur noch zwei, die nicht mit Publikum vertreten waren.
Auf den ersten Blick hat sich hier überhaupt nichts verändert. Trotzdem hat sich einiges getan, nehme ich an?
Alle Änderungen sind große Herausforderungen, weil alles genau mit dem Denkmalamt abgestimmt werden muss. Die letzte große Neuerung war erst im Winter der Tausch von 430 Lampen auf LED-Technik – das war für den Brandschutz wichtig und es gibt damit endlich ein zeitgemäßes Lichtkonzept. Davor hatten wir 2013 den größten Umbau der Geschichte – den Lift, den man nur im Nebenhaus errichten konnte, und endlich ein Schaufenster. Davor hatten wir das bestversteckte Zeughaus der Menschheitsgeschichte. Wobei: Historisch war das natürlich wichtig, keine Präsenz im öffentlichen Raum zu zeigen.
Viele Besucher, vor allem die kleinen, sind von den Rüstungen und dem Kriegsgerät hier fasziniert. Aber was kann das Zeughaus über Frieden erzählen?
Die Verleihung des europäischen Kulturerbe-Siegels heuer wollen wir zum Anlass nehmen, die europäischen Verflechtungen des Hauses und die Bedeutung des Friedens verstärkt in den Mittelpunkt der Vermittlung zu stellen. Es geht um den Moment, in dem das Zeughaus als Waffenkammer obsolet wird, weil man sich auf Frieden verständigt hat. Hundert Jahre lang war es in Betrieb, so lange sind da hunderttausende Waffen rein und raus gegangen. 190.000 waren es in Spitzenzeiten. Und im 18. Jahrhundert kam dann der Moment, wo sie nicht mehr gebraucht wurden.
Und das Zeughaus wurde trotzdem nicht aufgelöst.
Dafür bin ich überhaupt am meisten dankbar: Dass sich über bald 400 Jahre nie die Idee durchgesetzt hat: Wir reißen es ab, wir verkaufen das Zeug. Man hat es als Mahnmal erhalten, es ist wie eingefroren. Es ist sehr pur, sehr roh – daher kommt diese ganze Kraft.
Ganz in der Nähe entsteht ein weiteres historisches Angebot in der Burg, sind da Synergien geplant?
Es gibt definitiv Austausch, Kolleginnen aus dem Joanneum sind mit ihrer Expertise dabei. Landesgeschichtlich ist das natürlich hochinteressant und es ist toll, dass man das aufbereitet für die Öffentlichkeit. Auch da ist das Bewusstsein nicht so groß, finde ich. Mein Eindruck aus der Arbeit im Zeughaus und dem Museum für Geschichte ist, dass sich die Leute definitiv für Geschichte interessieren. Die Frage ist, wie man es vermittelt.
Am Joanneum sind Sie für ein komplett konträres Museum auch zuständig, nämlich das Museum für Geschichte.
Das sehe ich eher so als eine Versorgung für ein steirisches Publikum, also mit ihrer Landesgeschichte. Das hat natürlich nicht so einen touristischen Anteil. Wir kooperieren hier auch ganz stark mit regionalen Museen. Das ist eine Win-Win-Situation, wir kriegen ein tolles Programm und sie die Präsenz in der Stadt.
Und aktuell in der Ausstellung „Aufbruch!“ geht die Kooperation auch über Ländergrenzen.
Ja, das finde ich noch einmal speziell, denn die Zuständigkeiten eines Landesmuseums enden bei den politischen Grenzen. Jetzt mit der Koralmbahn als Anlass war es aber einfach, das durchzusetzen. Der Effekt der Bahn ist übrigens unglaublich, in der Innenstadt ist es massiv zu merken. Wir haben auch gerade eine Stelle ausgeschrieben und erstmals vier Bewerbungen aus Klagenfurt bekommen, das gab es noch nie.
Auf welche anderen Museen blicken Sie manchmal mit etwas Neid?
Also, es gibt Orte, die ich extrem toll und interessant finde – wie das Naturhistorische in Wien. Es sind immer alte Häuser und Ausstellungen, die mich besonders faszinieren, weil praktisch immer ein Stück Vergangenheit in die Gegenwart transferiert wird. Was die Budgets angeht, tun sich gerade alle schwer. Das Geld ist es aber ohnehin nicht, wenn man sich für diesen Arbeitsbereich entscheidet.
Zur Person
Bettina Habsburg-Lothringen ist Historikerin und Museologin. Seit 2014 leitet sie die Abteilung Kulturgeschichte des Universalmuseums Joanneum. Damit ist sie neben dem Landeszeughaus auch für das Museum für Geschichte und die Multimedialen Sammlungen verantwortlich.
Über das Landeszeughaus
Das Landeszeughaus wurde zur Mitte des 17. Jahrhunderts, einer Zeit der Kriege und Konflikte, als Waffendepot und wichtigste Ausrüstungszentrale im Südosten des habsburgischen Reiches erbaut. Mit dem Rückgang der bewaffneten Auseinandersetzungen im 18. Jahrhundert verlor das Zeughaus seine Bedeutung, konnte aber als „Denkmal der Landesgeschichte“ erhalten werden. 1882 wurde die Rüstkammer erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit ihrer Eingliederung in das 1811 gegründete Joanneum wurde sie im ausgehenden 19. Jahrhundert endgültig musealisiert. Heute gilt das Landeszeughaus mit rund 32.000 Objekten auf einer Fläche von 2000 m² als die größte erhaltene historische Waffenkammer der Welt. www.landeszeughaus.at