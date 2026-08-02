„Seit der Volksschule nie mehr im Zeughaus? Das ist der Klassiker“

Frau Habsburg-Lothringen, das Zeughaus ist eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt. Ein Großteil der Grazerinnen und Grazer – ich selbst eingeschlossen – hat es aber trotzdem zuletzt in der Volksschule besucht … Bettina Habsburg-Lothringen: Das ist der Klassiker, wir hören das oft von Leuten bei Führungen, dass sie zuletzt mit der Schule hier waren. Ich kann das verstehen, man hat das Gefühl, dass man es abhaken kann, weil sich hier in diesen Räumen ja nichts verändert.

Aber ich nehme an, Sie können uns trotzdem gute Gründe nennen, warum man wieder einmal kommen sollte, oder? Es ist natürlich die größte historische Waffenkammer der Welt und eines der zentralen Denkmäler unserer Landesgeschichte. Ich glaube aber auch, dass man immer anders auf so etwas schaut, immer mit dem Hintergrund der eigenen Lebenssituation. Von daher zahlt sich das auf jeden Fall aus, wiederzukommen.