Was ist passiert?

Innerhalb von 24 Stunden sind rund 49.000 Migranten die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt. Zumindest 19 Menschen sind beim Versuch, die Stadt überwiegend schwimmend zu erreichen, gestorben. Spanien hat zur Unterstützung der örtlichen Polizei Militär entsandt und gemeinsam mit Marokko den Grenzzaun um die Enklave verstärkt. Einer der Auslöser könnte eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Spanien gewesen sein, wonach Migranten, die schwimmend spanisches Hoheitsgebiet erreichen, nicht ohne individuelle Prüfung möglicher Fluchtgründe abgeschoben werden dürfen. Eine Rolle könnten aber auch außenpolitische Verstimmungen zwischen Spanien und Marokko gespielt haben. Am Freitag kündigten die beiden Länder an, gemeinsam an einer raschen Rückführung der Migranten zu arbeiten.