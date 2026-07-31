Andrang auf Ceuta: Keine Auswirkungen auf Österreich erwartet
Rund 49.000 Migranten erreichten innerhalb von 24 Stunden die spanische Enklave Ceuta. Eine Weiterreise nach Österreich ist unwahrscheinlich.
Was ist passiert?
Innerhalb von 24 Stunden sind rund 49.000 Migranten die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt. Zumindest 19 Menschen sind beim Versuch, die Stadt überwiegend schwimmend zu erreichen, gestorben. Spanien hat zur Unterstützung der örtlichen Polizei Militär entsandt und gemeinsam mit Marokko den Grenzzaun um die Enklave verstärkt. Einer der Auslöser könnte eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Spanien gewesen sein, wonach Migranten, die schwimmend spanisches Hoheitsgebiet erreichen, nicht ohne individuelle Prüfung möglicher Fluchtgründe abgeschoben werden dürfen. Eine Rolle könnten aber auch außenpolitische Verstimmungen zwischen Spanien und Marokko gespielt haben. Am Freitag kündigten die beiden Länder an, gemeinsam an einer raschen Rückführung der Migranten zu arbeiten.
Welche rechtliche Stellung haben die Städte Ceuta und Melilla?
Die beiden autonomen Städte, die auf dem afrikanischen Kontinent liegen, verblieben nach der Unabhängigkeit Marokkos als Enklaven bei Spanien. Beide werden von Marokko beansprucht. In der Nähe der beiden Gebiete warten oft Tausende Menschen aus Afrika auf eine Gelegenheit, Ceuta oder Melilla zu erreichen. Die beiden Enklaven sind zwar Teil der EU, nicht aber des Schengen-Raums, in dem sich Personen weitgehend ohne Grenzkontrollen bewegen können. Trotzdem forderte Italiens Premierministerin Giorgia Meloni am Freitag, Spanien aus Schengen auszuschließen.
Wird das Auswirkungen auf Österreich haben?
Im Innenministerium rechnet man nicht mit Auswirkungen auf Österreich. Schon in den vergangenen zehn Jahren sei die Migrationsroute über das Mittelmeer für Österreich kaum relevant gewesen. Versuchen Menschen irregulär einzureisen, führe der Weg meist über Osteuropa, wo das Innenministerium auf bestehende Grenzkontrollen verweist.
Wie reagiert die österreichische Politik?
ÖVP und FPÖ kritisieren vor allem Spaniens Entscheidung, heuer 500.000 Migranten, die ohne Papiere in Spanien lebten, zu legalisieren. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sah ein „deutliches Warnsignal“. Es sei „entscheidend, dass Spanien seiner europäischen Verantwortung nachkommt und sicherstellt, dass kein einziger illegaler Migrant auf europäisches Festland gelangt“. Der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl warf der spanischen Regierung vor, „aus rein ideologischen Gründen die Umsetzung der europäischen Migrationspolitik“ zu verweigern. FPÖ-Europaabgeordnete Petra Steger ortete eine „organisierte Kapitulation vor illegaler Massenmigration“. Europa-und Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) kündigte ein Telefonat mit ihrem spanischen Amtskollegen Fernando Mariano Sampedro Marcos an.