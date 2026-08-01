Der Jaglhof in Sernau, eines der Juwele aus Hans Kilgers Pleiten, wird verkauft. Es gibt prominente Bieter. Offen ist vorerst, wie es im Schloss Gamlitz weitergeht. Denn hier ziert sich Kilger plötzlich.

Die Pleite der Domaines Kilger in Gamlitz war, gemessen an den Passiva von 83,46 Millionen Euro, die viertgrößte in Österreich im ersten Halbjahr, bilanzierten jüngst die Gläubigerschützer des AKV. Die Zahl der insolventen Gesellschaften, die dem Münchner Investor Hans Kilger zugerechnet werden, ist mittlerweile fast zweistellig. Kommenden Montag treffen sich Gläubigervertreter in der Causa Domaines Kilger Gmbh & Co KG – dabei geht es auch um die Verwertung einiger prestigeträchtiger Liegenschaften in der Südsteiermark.

Aufgehoben wurde mittlerweile das Sanierungsverfahren über die Domaines Kilger Gastro GmbH mit Sitz in Leibnitz. Anfang Juli wurde der Sanierungsplan rechtskräftig bestätigt, die erste Rate wurde an die Gläubiger erfolgreich ausbezahlt. Am Ende sollen diese eine Gesamtquote von 20 Prozent bekommen. Zur Gesellschaft zählen mit dem seit vier Jahren als Boutiquehotel geführten Jaglhof in Sernau und dem Stupperhof in Kitzeck zwei Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe für eine zahlkräftige Zielgruppe.

Schlägt Siegfried Wolf zu?

„Der Jaglhof ist noch nicht verkauft, aber er wird verkauft“, sagt jetzt Masseverwalter Michael Pacher zur Kleinen Zeitung. Das Bieterverfahren ist gestartet, Anbote liegen laut Pacher vor. Ende August, Anfang September soll es zur finalen Verkaufsentscheidung kommen. Wer zum Zug kommt, ist also noch offen. Zuletzt mehrten sich aber die Stimmen, wonach der Investor Siegfried Wolf den millionenschweren Zuschlag erhalten könnte. Dieser ließ in der Gegend, hoch über Gamlitz, erst im letzten Jahr mit der Eröffnung des Weinguts Domaine 1196 aufhorchen. Eine Destination übrigens, die keine fünf Autominuten vom Jaglhof entfernt liegt.

© KLZ/Jürgen Fuchs Hans Kilger im März 2020 am Jaglhof

Der Betrieb von Kilgers Gastrogesellschaft indes ist vorerst aufrecht. „Prekaristisch“, also im Sinne einer Gebrauchsleihe, wie Markus Graf vom AKV erklärt, kann das Unternehmen jene Liegenschaften noch betreiben, „die schrittweise verwertet“, sprich verkauft werden. Neue Eigentümer können, müssen aber nicht mehr mit Kilger zusammenarbeiten. Zu den Liegenschaften, für die Käufer gesucht werden, gehören übrigens auch Weinbauflächen und landwirtschaftliche Nutzflächen.

Verzweifelter Schlossherr in Gamlitz

Arnold Melcher, Eigentümer des Schlosses Gamlitz und ebenfalls Betroffener einer Kilger-Insolvenz, ist einer jener, die dem Investor eine zweite Chance einräumen wollen. Denn: „Er hat im Schloss viel investiert“, sagt Melcher zur Kleinen Zeitung. Allerdings ist es wiederum Kilger, der gerade Melchers Geduld auf die Probe stellt. Melcher: „Bei den Rechtsanwälten Kilgers liegt ein neuer Pachtvertrag für das Schloss zur Unterzeichnung bereit. Doch derzeit bekommen wir keine konkreten Antworten. Wir sind schon ein wenig verzweifelt.“ Dem Schlossherrn ist es wichtig zu betonen, „dass alle Veranstaltungen stattfinden“.

© Kk Die Veranstaltungen im Schloss Gamlitz werden nach wie vor von einer Gesellschaft Hans Kilgers abgewickelt. Geht es nach dem Eigentümer, soll Kilger bleiben

Kilgers Schloss Gamlitz Betriebs GmbH hatte am 22. April Konkurs angemeldet. Um gebuchte Hochzeiten und andere Veranstaltungen im Schloss nicht platzen zu lassen, einigte man sich mit dem Masseverwalter auf eine Auffanglösung. Melcher stellt das Schloss bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung, Kilger hält den Betrieb mit einer anderen Gesellschaft aufrecht – und zeigte sich an einer weiterführenden Zusammenarbeit interessiert, bestätigt Melcher. Doch einmal mehr ist nun offen, ob es dazu kommt.

Positive Signale gab es hingegen aus der Peterquelle. Patrick Sax, ehemaliger Chef der Parktherme Bad Radkersburg, hat dort im Mai das Management übernommen, um den Mineralwasseranbieter zu stabilisieren und strategisch neu auszurichten.