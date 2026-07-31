Waldbrände in Europa zerstörten täglich 225 Quadratkilometer

Die Waldbrandsituation in Europa hat sich im Juli deutlich verschärft. Vom 10. bis zum 20. Juli - also an elf aufeinanderfolgenden Tagen - wurden täglich durchschnittlich rund 225 Quadratkilometer von Bränden zerstört, geht aus dem Waldbrand-Monitoring des italienischen Instituts für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) hervor. Das ist mehr als die halbe Fläche Wiens. Besonders betroffen von der starken Zunahme der verbrannten Flächen sind Spanien, Frankreich und Italien.

© APA/AFP Löschflugzeug im Südosten Frankreichs im Einsatz