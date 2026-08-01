Seit 20 Jahren betreiben Karen und Gottfried Isopp den Platzschmied in Guttaring. Sie sind aber bereits in Pension und möchten das Gebäude schon längere Zeit verkaufen.

Heuer im Oktober sind es genau 20 Jahre, die Karen (62) und Gottfried (63) Isopp den Gasthof Platzschmied mit Frühstückspension am Oberen Markt 13 in Guttaring führen. Das Gasthaus steht aber eigentlich bereits seit einigen Jahren zum Verkauf. Auf der Plattform Willhaben wird die Gaststätte mit sieben Fremdenzimmern und einer Betreiberwohnung aktuell für 558.000 Euro angeboten. „Wir sind gesundheitsbedingt etwas früher in Pension gegangen und es gibt keinen Nachfolger, folglich haben wir uns für den Verkauf entschieden“, erklärt Karen Isopp. Besichtigungen und Interessenten gab es bereits einige, mit einem Verkauf hat es bis jetzt aber noch nicht geklappt. „Oft scheitert es an einer Finanzierung“, bedauert die Wirtin.

Nach wie vor geöffnet

Der Platzschmied mit einer Nutzfläche von 642 Quadratmetern wurde 1978 auf dem Areal einer alten Schmiede errichtet, verfügt über eine Pelletsheizung und kann bei laufendem Betrieb übernommen werden. Hinter dem Gasthaus befindet sich außerdem ein Gastgarten. Derzeit hat das Lokal von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet und auch die Fremdenzimmer werden vermietet. „Das Haus muss ja erhalten werden, also machen wir so lange in dieser Form weiter, bis eine Käuferin oder ein Käufer gefunden ist“, sagt die Wirtin, die gebürtig aus England stammt und ihren Mann bei der Arbeit in Vorarlberg kennenlernte. Die beiden verfügen über je 45 Jahre Erfahrung in der Gastronomie.

© KK/Privat Karen und Gottfried Isopp betreiben den Platzschmied seit 20 Jahren

Treffpunkt für Jung und Alt

Alle sechs bis acht Wochen gibt es ein Pizza-Wochenende im Gasthaus. „Da sind wir immer voll. Pizzen sind unsere Leidenschaft“, verrät Isopp, die auch betont, dass der Platzschmied immer ein Treffpunkt für Jung und Alt war und ist: „Es wäre sehr schön, wenn sich jemand findet, der wirklich für die Gemeinde da ist.“