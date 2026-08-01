Grazer Hauptradrouten werden sichtbarer – und neu gezogen

13 „Schnellstraßen“ für Radlerinnen und Radler führen durch Graz. Die neuen blauen Markierungen dienen nicht nur dazu, sie sichtbarer zu machen, sie sind auch ein Qualitätssiegel.

Radweg bei der Keplerstraße: Markierungen am Boden mit Zahlen (0 für Innenstadtring, 12 für Eggenberg) weisen den Weg, Schilder führen an Kreuzungen zu wichtigen Orten

Stefan Bendiks ist es selbst passiert, als er noch neu in Graz war: „Ich wollte zu Ikea und habe mich tatsächlich über die Triester Straße abgemüht. Dabei würde nur ein paar Meter weiter eine bequeme und vor allem sichere Hauptradroute hinführen.“ Bendiks ist der Masterplaner der steirischen Radoffensive und hat mit Projektleiter Markus Monsberger auch die neuen Markierungen für die 13 Grazer Hauptradrouten ausgetüftelt, die seit letztem Jahr auf den ersten Radwegen zu finden sind. Die bestehenden Routen werden nicht nur Stück für Stück sichtbarer gemacht, sie wurden auch überarbeitet und teilweise neu gezogen.

Ganz bewusst wurde dabei nicht immer der kürzeste Weg gewählt, sondern jene Verbindungen, auf denen Radfahrende möglichst sicher, komfortabel und trotzdem zügig unterwegs sind. „Die Route soll dabei auch für eine 80-jährige Person oder ein Kind gut befahrbar sein“, so Bendiks. Schließlich zeigen Studien, dass rund 60 Prozent der Menschen nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil sie sich nicht sicher fühlen. „Auf die zielen wir ab. Alle anderen sind entweder sowieso unterwegs oder geben an, dass man sie gar nicht zum Umstieg bewegen kann.“

13 Routen in alle Richtungen

Mit dem System der 13 Routen, die aus allen Richtungen ins Stadtzentrum führen und dort durch den Innenstadtring verbunden sind, will man auch – analog zu einem Öffi-Netz – die Orientierung leichter machen. Der neue Standard der blauen Markierungen, die die mittlerweile schlecht sichtbaren gelben ersetzen, soll länger haltbar sein und mehr ins Auge springen – sich zugleich aber in die bestehenden Straßenmarkierungen einfügen, die teils einfach mit den Routennummern ergänzt werden. Schilder an wichtigen Kreuzungen ergänzen das System.

1 / 2 Oktober 2025: Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hilft Joanneumring hilft beim Markieren am Joanneumring (Innenstadtring) aus © Foto Fischer

Zugleich stehen die Markierungen aber auch für einen Qualitätsanspruch: Ist die Route bereits sicher und komfortabel befahrbar, wird sie markiert – das trifft bislang für knapp ein Drittel der insgesamt fast 100 Kilometer zu. Von 13 Routen hat man bis jetzt aber tatsächlich nur zwei durchgängig markiert – den Innenstadt-Radring (Route 0) und die Route 12 nach Eggenberg. Für die Route 2 nach Gratkorn passt auch schon alles, bis auf eine „Kleinigkeit“: die Fertigstellung des Pongratz-Moore-Stegs – während der Baustellenzeit ist hier eine Schiebestrecke. Was noch auf der To-do-Liste steht: „Meistens sind es gefährliche Kreuzungspunkte, Verbreiterungen, Staupunkte oder eben Lückenschlüsse wie beim Steg“, listet Monsberger auf.

1 / 2 Archivfoto vom Oktober 2008: Landesrätin Kristina Edlinger-Ploder und Bürgermeister-Stellvertreterin Lisa Rücker stellten die neuen Hauptradrouten vor © Thomas Fischer

Weg vom Murradweg

Über die aktuelle Radnetzstudie im Rahmen des Masterplans haben sich auch einige Änderungen bei den Hauptradrouten ergeben. Dabei geht es vor allem um eine Entzerrung – vor allem, was den Murradweg angeht. „Der ist erstens sehr stark auch von Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt, zweitens als R2 und EuroVelo 14 ohnehin schon markiert und drittens ohnehin intuitiv nutzbar“, sagt Bendiks. Deshalb will man die Route 8 nach Liebenau und Gössendorf entlang der Conrad-von-Hötzendorfstraße vorbei über den Murpark ziehen – das „Schaffen von Verbindungen, die im Alltag wirklich genutzt werden“, ist ein wichtiges Ziel der Radoffensive, wie auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont.

Entzerrung auch bei anderen Routen

Auch die Routen nach Gratkorn (2), Stattegg (3) und Weinitzen (4) werden nicht mehr entlang des beliebten und belebten Radwegs an der Mur, sondern über die gut ausgebaute Körösistraße geführt. Richtung Gratwein ebenfalls, wo man durch eine neue Streckenführung den nicht asphaltierten Teil beim Kalvarienberg umgehen kann. Richtung Eggenberg teilen sich Radelnde teils mit Zufußgehenden den Platz. Hier führt die vorgeschlagene Route stadtein- und stadtauswärts auf der anderen Straßenseite.

Eng könnte es aber in der Zinzendorfgasse werden, durch die die Route in die Ragnitz (6; statt der noch engeren Morellenfeldgasse) geführt werden soll. Hier muss nämlich weiterhin auch die Mariatroster Verbindung (5) durchgeführt werden, nachdem das Land den bereits geplanten Radstreifen in der Heinrichstraße wieder gestrichen hat.

Wie lange es dauern wird, bis alle 100 Kilometer neu markiert sind – und man damit den hohen Qualitätsstandard erreicht hat –, können Monsberger und Bendiks nicht sagen. Bis dahin laufen oft beide Routensysteme parallel. „Es ist wie eine Operation am offenen Herzen“, sagt Bendiks.