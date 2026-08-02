Florian Unterlercher und Tobias Tönig gehören zu den besten Stiegenläufern in voller Feuerwehrmontur. Zuletzt gab es beim „Sunrise Stairrun“ in München Bronze.

Es ist ein verrücktes Hobby, in das die beiden Hopfgartner viel Zeit und Schweiß investieren. In voller Montur geht es für sie bei internationalen Bewerben viele Stockwerke hinauf. Das Leistungssport-Duo der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten kehrte jüngst mit Bronze aus Deutschland zurück. „Ehrlich gesagt gehen uns die Trainingsmöglichkeiten in Osttirol schon ab, wenn man das mit den Hochhäusern vergleicht, in denen wir antreten“, räumt Florian Unterlercher ein. Der 33-Jährige ist zudem Vizekommandant. Der 21-jährige Tobias Tönig ist Funkbeauftragter der Feuerwehr mit über 70 aktiven Mitgliedern.

1 / 5 Das Stairrun-Duo Florian Unterlercher und Tobias Tönig holte in München den dritten Platz © FF Hopfgarten

In den 39. Stock in Rekordzeit

Mitte April stellten sie sich einer der härtesten Herausforderungen im europäischen Feuerwehrsport: dem Berlin Firefighter Stairrun. Zur Einordnung: Von „leider nur“ 400 Zweier-Teams, die antreten dürfen, spricht Unterlercher. Das mache es nämlich schwer, einen Teilnehmerplatz zu bekommen. In unter acht Minuten schafften es die Osttiroler in voller, 25 Kilogramm schweren Montur in die 39. Etage. „Mittlerweile brauchen wir nur noch die Hälfte des Sauerstoffs in der Flasche bis ganz nach oben“, schildert Unterlercher.

Trainiert wird zu zweit „alle zwei Tage“. Und sie treffen sich seit eineinhalb Jahren regelmäßig. In der Freizeit ging es bereits zur Skisprungschanze in Oberhof oder zur Europatreppe. Das nächste Stiegenlaufrennen ist schon fixiert: Am 6. Dezember geht es nach Zagreb. „Bei der Urlaubsplanung sind meine drei Damen oft nicht so begeistert“, gibt Unterlercher zu.

Nicht nur ehrenamtlich, sondern auch beruflich überschneiden sich die Wettkämpfer, die für das Rote Kreuz arbeiten und auch dort ehrenamtliche Stunden im Rettungsdienst leisten. Aber wieso suchte man sich den Stairrun überhaupt aus? „Radfahren und Laufen können alle“, meinen die Gipfelstürmer, die für 33 Stockwerke im Münchener Highlight Tower nur 6 Minuten und 27 Sekunden brauchten. Bei diesem dritten Platz wird es sicher nicht bleiben.