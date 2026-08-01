Es ist fix: Gröbming bekommt neue Kreuzungslösung an der B 320

Künftig soll auf der Ennstalstraße im Osten von Gröbming Schluss mit gefährlichem Linksabbiegen sein. Die lang ersehnte Kreuzungslösung ist beschlossene Sache.

Nach jahrzehntelangen Bemühungen ist es nun offiziell: Im Osten von Gröbming wird es beim Gewerbegebiet eine neue Kreuzungslösung an der Ennstalstraße (B 320) geben. Ein niveaufreier Anschluss ohne Linksabbieger soll die aktuell vierarmige Kreuzung ersetzen und damit die Verkehrssicherheit erhöhen, freut man sich zu verkünden.

Das Herzstück des Großbauvorhabens ist eine knapp 65 Meter lange und rund zehn Meter breite Brücke, die in Zukunft über die Ennstalstraße führen wird. „An der B 320 werden Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren errichtet, es gibt an diesem Knoten dann keine Linksabbieger mehr. Die Fahrbahn selbst wird im Projektbereich, der eine Länge von rund 700 Metern aufweist, saniert“, erklärt Projektleiter Thomas Wankhammer von der Abteilung Verkehr und Landeshochbau des Landes in einer Aussendung.

Baustart im Frühjahr 2027

Bereits 2018 wurde die niveaufreie Kreuzungslösung als Teil des B-320-Maßnahmenpakets zur Erhöhung der Verkehrssicherheit präsentiert. Jetzt haben sich Land und Gemeinde Ende Juli geeinigt: „Ein für die Umsetzung entsprechender Vertrag zwischen dem Land Steiermark und der Marktgemeinde Gröbming ist unterzeichnet, womit wir nun die nächsten Schritte setzen können“, informiert Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

© KLZ / Dorit Burgsteiner Der Kreuzungsbereich auf der B 320 beim Gewerbegebiet in Gröbming

Ausständig seien jetzt noch die notwendigen Verfahren im Bereich des Straßen-, Naturschutz- und Wasserrechts. Über die Wintermonate erfolge dann die Ausschreibung an Baufirmen. Im Frühjahr 2027 soll dann mit dem Bau gestartet werden, das Land rechnet mit einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren.

Gesamtkosten von 7,5 Millionen Euro

Ein Gehsteig auf der Brücke schaffe eine sichere Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger, während Radfahrer die Straße niveaufrei im Mischverkehr queren können. Auf der Gröbminger Hauptstraße werde zusätzlich ein neuer Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 40 Metern errichtet, eine neue Gemeindestraße mit dem Namen „Spange Gewerbegebiet“ stelle dann den Anschluss der Überführung an das Straßennetz dar, heißt es in der Aussendung. Verlegt werden sollen unter anderem die Anton-Schlecker-Straße sowie der Krahbergweg.

„Das Vorhaben wird nicht nur die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit des Anschlusses Gröbming Ost massiv erhöhen, sondern auch eine weitere, positive Entwicklung des angrenzenden Gewerbegebietes ermöglichen“, sagt Holzer. Das Großprojekt werde laut der Verkehrslandesrätin geschätzt 7,5 Millionen Euro kosten, die Marktgemeinde Gröbming beteilige sich mit 1,5 Millionen Euro. Zusätzlich habe die Gemeinde die Kosten für die erforderlichen Grundstückverkäufe übernommen.

Meilenstein für Verkehrssicherheit

„Bereits seit den 1990er-Jahren besteht in der Marktgemeinde der Wunsch nach einer niveaufreien Kreuzung. Nach langen Planungen und intensiven Verhandlungen ist es nun endlich gelungen, dieses für Gröbming und die gesamte Region so wichtige Projekt auf den Weg zu bringen“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Reingruber zufrieden.

Er bedankt sich auch bei den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, die durch die Verkäufe dieses „wichtige Infrastrukturprojekt“ ermöglicht haben.