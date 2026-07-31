„Das Tier konnte sich selbst nicht mehr aus seiner Notlage befreien“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Diex, die zur Rettung ausgerückt war.

Das junge Tier verdankt sein Leben wohl dem raschen Einschreiten der Diexer Feuerwehrkameraden

Nach dem Sturz in ein schmales Bachbett mit einer Tiefe von knapp über zwei Metern bangte kürzlich ein Kalb in der Gemeinde Diex um sein Leben. Zum Glück für das junge Tier rückte die Freiwillige Feuerwehr Diex mit neun Einsatzkräften in Windeseile zu seiner Rettung aus. „Das Tier konnte sich selbst nicht mehr aus seiner Notlage befreien“, schildert Kommandant Markus Klatzer das dramatische Szenario, das sich den Kameraden am Einsatzort bot.

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Diex Das Kalb war in ein knapp über zwei Meter tiefes Bachbett gestürzt

Nach der erfolgreichen Bergung des Kalbes mit mehreren Rundschlingen stellte sich obendrein heraus, dass das Tier bei seinem Sturz keine Verletzungen erlitten haben dürfte. Ohne das rasche Einschreiten der Diexer Feuerwehrkameraden wäre der Absturz des jungen Tieres im ländlichen Gebiet außerhalb der Südkärntner Ortschaft wohl nicht so glimpflich ausgegangen.