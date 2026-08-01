WAC-Boss Dietmar Riegler: „Will mich nicht über den Tisch ziehen lassen“
Der WAC-Präsident spricht vor dem Ligaauftakt am Sonntag gegen Austria Wien über die Transferperiode, fehlende Quertreiber und das künftige Opa-Dasein.
Herr Präsident, am Sonntag startet die Meisterschaft. Passt Ihnen der Kader?
DIETMAR RIEGLER: Ich bin mit den Transfers wirklich zufrieden und sehr zuversichtlich. Wir haben eine interessante Mannschaft, viele junge Talente mit Potenzial, die zu guten Kickern heranwachsen können. Das wird uns einen Schub geben. Natürlich kann man noch nicht sagen, was dabei herauskommt. Umso wichtiger wäre natürlich ein guter Start am Sonntag gegen die Austria. Aber das werden wir eh gleich einmal wissen.
Die Transferzeit läuft noch bis Ende August. Wird sich noch was tun? Stichwort Nikolas Polster.
Ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Polster wechselt, als sehr gering an. Im Großen und Ganzen haben wir die Planung abgeschlossen. Wir sind wirklich gut aufgestellt, haben uns auf jeder Position gut verstärkt. Es ist ein kompletter Neustart, ohne Vorurteile. Klar, man muss sich erst kennenlernen, aber alle sind willig und bereit, den Weg mitzugehen, den man vom WAC aus immer gewohnt ist.
Diese Kennenlernphase, sie hat schon im Trainingslager begonnen. Warum war in Maria Alm auch der Präsident mit dabei?
Das bin ich immer, diesmal sogar zwei Tage länger als sonst. Ich hab‘ mir beide Testspiele angesehen (Anm.: FC Kharkiv, 3:3, und Hradec Králové, 1:1), dazwischen auch die Trainingseinheiten. Da sieht man, wie die Spieler ticken. Ob ein Quertreiber im Team ist. Ob jemand dabei ist, dem nichts passt. Und ob die Bereitschaft da ist, voll mitzuziehen. Das sind Faktoren, die ich beobachtet habe – und es hat mir voll getaugt. Ich habe sehr positive Eindrücke gewonnen. Der Charakter und die Mentalität sind da. Der Wille und die Bereitschaft, durchs Feuer zu gehen. Das war in der Vorsaison nicht immer der Fall. Ich hoffe, dass wir das auch in der Meisterschaft umsetzen können.
Im Trainingslager nicht mehr mit dabei war Thierno Ballo. Er wechselte nach St. Etienne. Wie lief der Transfer ab?
Etwas schwierig, muss ich ehrlich sagen. Im Prinzip arbeiten wir recht gut mit den Beratern zusammen, stecken gemeinsam die Ziele ab. Bei Ballo war es sehr einseitig gedacht, speziell nur – ich will gar nicht sagen vom Spieler – beraterseitig, der für sich am meisten herausholen wollte. Wir haben am Anfang gesagt, wir geben den Spieler nicht her, wenn wir nicht wissen, welcher Verein interessiert ist. Wir wollen immer mit dem Verein selbst Kontakt aufnehmen. Man tauscht sich mit dem Geschäftsführer Sport aus. Das hat sehr viel mit Vertrauen und Sympathie zu tun, mit wem man das macht. Es gibt Vereine, mit denen man gut kann. Es gibt Vereine, mit denen man weniger gut kann. Ich will mich nicht über den Tisch ziehen lassen und mein Gegenüber auch nicht. Da ist schon ein Vertrauen aufgebaut worden. Es gibt Berater, die uns sehr gut gesinnt sind, gut und weniger gut. Das lernt man dann mit der Zeit kennen.
In der Branche heißt es oft: „Der Riegler, der ist ein sehr harter Verhandler.“ Stimmt das?
(Schmunzelt). Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber umgekehrt so, dass ich zu weich bin. Das kann man selbst nicht so abschätzen. Natürlich ist es von Vorteil, dass ich auch im Beruf viel verhandeln muss. Da geht‘s nicht ums Taktieren. Bei mir merkt man: Das ist eine Grenze, da geh‘ ich nicht drüber. Aus diesem Grund habe ich auch schon Transfers scheitern lassen. Oft kommt man gleich auf einen Nenner, oft dauert es.
Wie war es bei Chibuike Nwaiwu, der Millionen in die Kassa gespült hat? Und dank dem es – so er nach Fulham wechselt – nochmals im WAC-Börserl rascheln wird.
Den Transfer haben wir in einem Gespräch abgewickelt. Wobei ich auch dazusagen muss, dass sich dieses Gespräch über zwei Tage gezogen hat. Wir haben zu Mittag begonnen und waren am nächsten Tag am Nachmittag fertig. Da hast du aber gewusst: Der Berater bleibt jetzt da und will es fertig machen. Da hatte man das Gefühl, das kann man lösen, wenn vernünftige Zahlen am Tisch liegen.
Bitte nehmen Sie uns kurz mit. Wir Kärntner nennen es gerne „verhandeln wie in Tarvis am Markt“. Ist es so?
Wir haben in unserem Hotel „Silberberg“ einen Besprechungsraum, wo wir alleine und ungestört sind. Man steckt einmal die Rahmenbedingungen ab. Da gibt‘s die Endsumme x, die sein muss. Dann geht‘s um Bonuszahlungen. Wenn Boni, dann muss natürlich auch die Endsumme höher sein, weil ja ein Risiko dazukommt. Da vergehen schnell ein paar Stunden. Dann kommen die Zahlungsziele dazu, die Sicherheiten. Es sind sehr viele Details, die geklärt werden müssen. Und danach schalten sich erst die Rechtsanwälte ein. Wir haben für die Transfers einen deutschen Rechtsanwalt, der darauf achtet, dass alles seine Richtigkeit hat: bei den Fifa-Bestimmungen, beim internationalen Recht. Dazwischen gibt‘s immer wieder Pausen, fragt der Berater beim neuen Verein nach. Oft scheitert es auch am Kleingedruckten. Wenn es zum Beispiel heißt: „Zahlen können wir alles erst in vier Jahren, auf Raten, und fangen mit einer niedrigen an.“ So geht das natürlich nicht.
Man spürt, das Feuer brennt wieder in Ihnen. Sind Sie nicht mehr amtsmüde?
Nein, das kann aber wieder kommen. Nicht wegen der Mannschaft, da bin ich extrem positiv gestimmt. Mir geht es um das Umfeld. Der Vertrag für unsere Akademie in Klagenfurt endet 2029. Bis dahin möchten wir in Wolfsberg mit Trainingsplätzen und Unterkünften gestellt sein. Da brauchen wir die Unterstützung der Gemeinde, passende Grundstücke zu finden.
Gibt es diese nicht bereits hinter der Lavanttal-Arena? Wie ist hier der Stand der Dinge?
Das Grundstück hinter der Arena wird es nicht werden. Die Behördenauflagen wären mit riesigen Investitionen verbunden. Momentan dient es als Retentionsbecken für den Hang dahinter. Würden wir dort Sportplätze errichten, müsste man Ersatzmaßnahmen oder Ersatzbauten finden. Jetzt ist die Aufgabe, alternative Grundstücke zu suchen. Und das auch – und da geht es nicht ums Finanzielle – von Behördenseite her zu unterstützen und voranzutreiben. Das kommt der Allgemeinheit zugute, den Kindern, dem Nachwuchs. Da geht es auch um Wertschöpfung für Wolfsberg.
Die Infrastruktur ist ein ständiges Thema. Auch bei einer Spielerbefragung der Spielergewerkschaft. In der „Tabelle der anderen Art“ geht es unter anderem um die Auszahlung der Gehälter, die Einhaltung der Verträge, den Informationsfluss im Verein, die medizinische Betreuung, die Infrastruktur. 100 Punkte sind möglich. Salzburg ist Erster mit 96,7 Punkten, der WAC (vor Hartberg) Vorletzter mit 62,6 Punkten. Das macht kein gutes Bild?
Die letzten Monate waren sehr schwierig. Die Stimmung in der Kabine war schlecht, samt Spielern, die das verursacht haben. Spieler, die unzufrieden sind, die glauben, ungerecht behandelt worden zu sein, den Verein verlassen müssen. Da ist nachvollziehbar, dass eine Umfrage nicht gut ausfällt. Für mich zählt nicht die Vergangenheit. Ich weiß nur, dass wir im Laufe der Saison ein gutes Einvernehmen mit der Mannschaft haben. Und ja, wir wissen, dass wir infrastrukturell nicht gut ausgestattet sind. Aber jeder Spieler weiß, wer der WAC ist, wo er steht, wie groß die Stadt Wolfsberg ist, was wir bieten können. Und wenn er der Meinung ist, er hat mit seiner Unterschrift für den WAC falsch gehandelt, kann er jederzeit zu mir kommen und dann schauen wir, wie wir es lösen können. Viele fühlen sich auch irrsinnig wohl. Wir haben auch Anfragen von Spielern bekommen, die zurückkommen wollen. Wir haben ihnen aber abgesagt, weil wir den Jungen eine Chance geben wollen.
Was wollen Sie diese Saison erreichen?
Klar ist: Ich will nicht mehr so eine Saison erleben wie letztes Jahr. Es ist schon das Ziel, unter die ersten Sechs zu kommen. Auf das sollten wir hinarbeiten.
Die wichtigste Frage am Ende: Wie läuft‘s auf der „Opa-Ebene“?
Sehr, sehr gut. Unser Sohn Jakob und seine Magdalena werden ja im Oktober Eltern eines Mädchens – und Waltraud und ich erstmals Großeltern. Es ist sehr gut getimt, während einer Länderspielpause, damit wir genug Zeit haben. Alle sind gesund, alles läuft perfekt. Wir freuen uns schon irrsinnig.