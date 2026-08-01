WAC-Boss Dietmar Riegler: „Will mich nicht über den Tisch ziehen lassen“

Herr Präsident, am Sonntag startet die Meisterschaft. Passt Ihnen der Kader? DIETMAR RIEGLER: Ich bin mit den Transfers wirklich zufrieden und sehr zuversichtlich. Wir haben eine interessante Mannschaft, viele junge Talente mit Potenzial, die zu guten Kickern heranwachsen können. Das wird uns einen Schub geben. Natürlich kann man noch nicht sagen, was dabei herauskommt. Umso wichtiger wäre natürlich ein guter Start am Sonntag gegen die Austria. Aber das werden wir eh gleich einmal wissen.

Die Transferzeit läuft noch bis Ende August. Wird sich noch was tun? Stichwort Nikolas Polster. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Polster wechselt, als sehr gering an. Im Großen und Ganzen haben wir die Planung abgeschlossen. Wir sind wirklich gut aufgestellt, haben uns auf jeder Position gut verstärkt. Es ist ein kompletter Neustart, ohne Vorurteile. Klar, man muss sich erst kennenlernen, aber alle sind willig und bereit, den Weg mitzugehen, den man vom WAC aus immer gewohnt ist.

Diese Kennenlernphase, sie hat schon im Trainingslager begonnen. Warum war in Maria Alm auch der Präsident mit dabei? Das bin ich immer, diesmal sogar zwei Tage länger als sonst. Ich hab‘ mir beide Testspiele angesehen (Anm.: FC Kharkiv, 3:3, und Hradec Králové, 1:1), dazwischen auch die Trainingseinheiten. Da sieht man, wie die Spieler ticken. Ob ein Quertreiber im Team ist. Ob jemand dabei ist, dem nichts passt. Und ob die Bereitschaft da ist, voll mitzuziehen. Das sind Faktoren, die ich beobachtet habe – und es hat mir voll getaugt. Ich habe sehr positive Eindrücke gewonnen. Der Charakter und die Mentalität sind da. Der Wille und die Bereitschaft, durchs Feuer zu gehen. Das war in der Vorsaison nicht immer der Fall. Ich hoffe, dass wir das auch in der Meisterschaft umsetzen können.

Im Trainingslager nicht mehr mit dabei war Thierno Ballo. Er wechselte nach St. Etienne. Wie lief der Transfer ab? Etwas schwierig, muss ich ehrlich sagen. Im Prinzip arbeiten wir recht gut mit den Beratern zusammen, stecken gemeinsam die Ziele ab. Bei Ballo war es sehr einseitig gedacht, speziell nur – ich will gar nicht sagen vom Spieler – beraterseitig, der für sich am meisten herausholen wollte. Wir haben am Anfang gesagt, wir geben den Spieler nicht her, wenn wir nicht wissen, welcher Verein interessiert ist. Wir wollen immer mit dem Verein selbst Kontakt aufnehmen. Man tauscht sich mit dem Geschäftsführer Sport aus. Das hat sehr viel mit Vertrauen und Sympathie zu tun, mit wem man das macht. Es gibt Vereine, mit denen man gut kann. Es gibt Vereine, mit denen man weniger gut kann. Ich will mich nicht über den Tisch ziehen lassen und mein Gegenüber auch nicht. Da ist schon ein Vertrauen aufgebaut worden. Es gibt Berater, die uns sehr gut gesinnt sind, gut und weniger gut. Das lernt man dann mit der Zeit kennen.