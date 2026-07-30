Klimakrise macht Brände in Spanien 20-mal wahrscheinlicher

Die verheerenden Waldbrände in Spanien und Frankreich sind einer aktuellen Schnellanalyse zufolge durch den Klimawandel deutlich wahrscheinlicher geworden. Die Wetterbedingungen, die die enorme Ausbreitung der Feuer ermöglichen, seien in Frankreich durch den menschengemachten Klimawandel mindestens doppelt so wahrscheinlich geworden, in Spanien sogar mindestens 20-mal so wahrscheinlich, wie Wissenschafter der Organisation World Weather Attribution (WWA) berechnet haben.

© APA/AFP Verheerende Feuer hinterließen in Spanien viel Zerstörung